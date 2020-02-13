生日都在放寒假！水瓶人「自嘆超邊緣」連討論度也低　網狂嗆：很糕拐

▲水瓶座的人，生日通常都還在放假。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

雖然有很多人不信星座，但類似話題卻還是經常引起共鳴。一名網友就表示，他發現12星座裡，水瓶不像其他星座，好像最少被提起，像是講到龜毛就想到處女、顧家就是巨蟹、小氣就是金牛，「而且，學生時期根本沒人會記得水瓶同學的生日，因為都在放寒假」，忍不住求解水瓶座是不是很邊緣。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「水瓶座484最邊緣的星座」，文中表示，「水瓶好像是最少被拿出來提的星座，不像其他的星座，像講到龜毛就想到處女、顧家就巨蟹、小氣就想到金牛之類」，外加水瓶座的生日幾乎都落在寒假期間，很少同學會特意幫忙慶生，「水瓶座是不是跟本肥宅一樣邊緣，求解？」

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貼文一出，不少人就開始diss水瓶座，「水瓶很糕拐，特立獨行」、「水瓶座就是個怪人」、「水瓶人真的很擊敗」、「哈哈，就擊敗的外星人咩」、「擊敗人，活在自己世界」、「水瓶座一堆怪人」、「八卦是你居然相信星座。」

不過水瓶人也紛紛現身留言，高喊「我水瓶我驕傲」，「邊緣很正常」、「邊緣系統特別發達」、「邊緣，連談話性節目都不會談到」、「對，邊緣到生日連我媽都忘記QQ」、「生日不是過年就是寒假的人路過，生日前想在好市多要買個蛋糕還被媽媽阻止QQ」、「我大水瓶站出來，我機掰我驕傲」、「我水瓶，爽啦！朋友什麼的畢業後就沒了」、「好像是真的，大學畢業朋友只剩女朋友。」

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