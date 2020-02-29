篩檢能量有限！陳時中：「不可能每個人都檢測」院內傳染恐怕會再發生

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增5例COVID-19(武漢肺炎)確定病例，其中4例為昨日公布案34接觸者，指揮中心指揮官陳時中表示，檢驗量能有限，不可能每個進醫院的病人都篩檢，因此可以想見，未來類似狀況還是會再發生。

陳時中表示，醫院發生這樣的情況我們高度警覺，未來可能也很難避免，該如何將傷害匡列在一定範圍內，是之後的努力方向。根據過去經驗，很多無症狀的帶病毒者，有這麼多樣性的病人入住，目前也沒有快篩檢驗方法，不可能通通都檢驗，可以想見，院內感染未來恐怕會再發生。

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陳時中說，該如何分流、分艙醫院，一塊一塊的守護醫院，是當前最大的課題。防疫主軸是區域應變醫院要擔起重責大任，量能不足要開啟縣市醫院，將清空負壓病房、隔離病房等，但醫學中心不會專門做隔離，輕症也留院醫治，而是要醫治其他急重難的病人。

陳時中說，目前看來醫院的分流、分艙都做得很好，這周二也與各大醫院開會討論SOP。今天在醫院裡發現，醫院內的秩序很重要，當然人越少越好，不相干的不要來，呼籲沒必要的診療不要去急診室，可以去基層診所，除非是強度較強的分類再過去。

陳時中表示，針對探病者，每個病人會給予兩張探病證，不過還是呼籲沒必要不要親自去探病，可以利用手機訊息、視訊通聯，避免接觸病人。雖然有兩張的探病證，但還是希望盡量避免。

陳時中說，陪病部分，因為護理師有限，需要陪病者協助，案32引起非法移工的爭議，但一樣強調，指揮中心只管疫情問題，在病房裡不會區分你是非法、合法、家屬，只在乎身體是否健康、訓練是否足夠、院內行為是否恰當，是否有遵守醫院秩序，避免在醫院內「趴趴造」。他強調，在醫院亂的人一定會嚴格法辦。

▲案39感染關係圖。（圖／楊殿宏製）