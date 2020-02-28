歐洲人不戴口罩！留學生崩潰「想回台灣躲病毒」　釣出街頭超恥辱境遇

▲義大利成為歐洲新冠肺炎疫情重災區。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著歐洲多個國家接連失守，義大利甚至飆破650名確診案例，加上歐洲地區未有戴口罩的習慣，這讓身處異鄉的台灣留學生出現危機意識，也在考慮是否該躲回台灣。

網友在PTT八卦版直呼，「歐洲人真的沒戴口罩習慣，但本魯待的城市口罩早就缺貨，都被大陸人買光了，之前完全沒買，本來不是那麼擔心，但義大利大爆發後，開始驚覺事態嚴重。」

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他表示，雖人在異鄉，但每天都有關注台灣新聞，「台灣防疫戰戰兢兢，人人戴口罩保護自己與他人，覺得待在台灣比任何國家都安全。學校寒假中，所以是不是該回台灣躲病毒？因為至少台灣還買得到口罩啊！」

▲義大利疫情嚴峻，歐洲鄰國無意關閉邊界。（圖／路透）

對此，鄉民紛紛回應，「在德國真的可怕！防疫觀念很差」、「你在飛機上10幾個小時，先想想怎麼防」、「如果不安心就回來啊，只是要自主管理14天」、「我也很想問這個問題，雖然我這邊醫療沒有很貴，但品質......」。

還有不少人直搖頭，「囤糧食盡量不出門吧，全球大爆發是免不了的，而且除非你全套防護裝飛10幾個小時回來，不然飛機上感染的危險更大阿」、「飛機最可怕你還敢搭喔」、「別啊！既然選擇出去了就別回來台灣」、「不要出門就好了，你回台灣一樣不敢趴趴走」。

另外，釣出網友中肯回應，要做決定必須越早越好；同時，他也透露，看到歐洲朋友傳來的訊息，現在也很擔心華人在歐洲的安危，「有些極右派人士會把這病毒傳染怪罪至亞洲人頭上，對華人不利，兩位朋友一在巴黎一在德國都被吐口水」。