東京街頭「見大陸人發口罩」...日本妹感動　他質疑時間點！網正反吵翻

▲大陸女生在街頭發放免費口罩。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

近來日本新冠肺炎疫情迅速擴張，口罩也出現搶購一空的情況。就有日本妹在東京街頭，看到大陸女生發放口罩，不禁感動淚讚；而台灣網友對此看法兩極，還有人質疑，「這個時間點，484怪怪的啊？」

截至24日，日本境內確診高達851人、4人死亡，同時民眾也紛紛出現危機意識，但如今卻發現口罩難搶。一位日本妹在銀座街頭，看見有年輕女生擺出看板，免費發口罩，於是好奇的她上前詢問緣由。

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對方先表明自己是大陸人，接著道出心裡話，直言這個疫情帶給大家很多困擾，加上東京口罩不夠，沒辦法配戴的人很多，所以才會站出來發口罩。而一席話讓她相當感動。

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

就有台灣網友在推特看到文章後，po上批踢踢八卦板討論，表示「我相信大陸人也有好人啦，至少我工作地方的大陸人都挺和善的，但是這個時間點，484怪怪的啊？才被抓到網軍，然後又發口罩？你們人民到日本爆賣口罩，現在有人出來免費發放，這不是搶你的錢然後還你，好賺一波人情？這真是出於過意不去嗎？」

對此，鄉民紛紛回應，「我也相信會有好人，但是跑到日本使用他們資源的人，我真的無法相信」、「中日友好」、「不是這個時間發，那有什麼用」、「先搜刮你一波口罩，再發一點給你，笑了」。

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