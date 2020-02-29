設動保警察倡議7年難成案！現行制度曝8難題「陷動物、人2選1窘境」

▲動保意識抬頭的年代，還是時常可見虐待、虐殺慘忍案例。（示意圖／ETtoday資料照）



記者許展溢／台北報導

民間團體7年前起倡議設「動保警察」，去年4月22日世界地球日親赴總統府提此事。民團指出，總統蔡英文當時說「目前警力寬裕」，指示農委會研議。不過，日前農委會研商會議後提現在警力嚴重不足，制度、預算等各方面都是問題，要成立專案研究。動團認為，初期可直接在保七總隊成立動保警察大隊，就不用修動保法或警察法。

許多民眾將狗貓視為家人，牠們不是「物」，跟人類一樣是個生命，只是動保意識抬頭的年代，還是時常可見虐待、虐殺慘忍案例。民團7年來提案連署、上街頭遊行，拜會各立委、總統，不停企圖說服各界，盼的只有台灣能趕快成立專職動保警察，真正落實保護動物，但此事卻不容易。

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▲設立動物保護警察議題研商會議。（圖／動督盟提供）



24日農委會召開「設立動物保護警察議題研商會議」，農委會畜牧處科長鄭祝菁表示，主要涉及內政部警力問題，基層警力嚴重不足，考量沒辦法增加員額，加上涉及跨部會，無法即時處理。不過，可行性會朝這方向推動，只是時機上需要怎樣的人力和預算等制度，還有各方面問題，會設立專案研究。

台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治說，人道精神發展出動保概念，跟生態永續結合，世界各國的潮流將虐待動物列入刑法，國內起步雖晚，但現在社會民情促使加緊腳步邁進，若有動保警察會是重要里程碑，且執行結果要靠有效警察制度，反觀我國只強調治安、交通，倡議7年過去，進展非常緩慢。

警察人力已嚴重不足等現實問題，動督盟秘書長何宗勳認為，成立動保警察具體有3作法包括修訂動保法，納入動保警察制度、修訂警察法，將動物保護納為警察職權，或直接在保七總隊成立動保大隊。

▲動督盟比較動保警察和一般警察、動檢員差異。（圖／動督盟提供）



對於台灣現行制度問題，動團提出以下8點：

1、動保員沒有蒐證知識，警察沒有動保知識。

2、動保員非輪班制，晚上案件有時找不到人處理。

3、動保員沒有司法權限，無法及時處理案件和逮補嫌疑人。

4、警察業務多，動物和人的案件難以抉擇。

5、報案無法由警察統一處理，而是要求民眾打到各單位，或是轉給其他單位。（部分縣市1999可受理，但都是轉到動保單位）。

6、動保員之法定執掌，為動物保護檢查，非動物刑事案件之偵察，縱使具有蒐證能力，也不具警察身份，沒有司法權限，無法及時處理動保刑案和執行相關強制處分作業。

7、現行員警業務繁多，縱使額外進修專業動保知識，也將陷入動物和民眾案件難以抉擇的窘境。

8現行動保刑案與強制處分案件，也需當地警察配合，設置動物保護警察，並未實質增加警察業務，反可增加人力，與動保員分工合作，釐清權責。

▲動保意識抬頭的年代，還是時常可見虐待、虐殺慘忍案例。（示意圖／記者謝婷婷攝）

農委會主委陳吉仲日前回應動團訴求承諾，會逐步跟大家一起執行，提出動保警察重點是叫警察來做動保，不要把名詞放重點，重點是執行動保警察內容是什麼？如動物被虐待時要怎麼執行？ 要從該角度思考，才有解套空間的觀點。

▲王唯治認為，倡議動保警察7年過去，進展非常緩慢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



何宗勳強調，動保團體期待動保警察是具有鑑識、蒐證、動保知識專業，有獨立獎勵制度與升遷，透過司法權跟強制處分權，可以協助動檢員強化源頭查緝。最理想是不用修動保法與警察法，直接在初期保七總隊成立動保警察大隊（第十大隊），全國員額約70名，然後派駐到地方動保機關協助疑似或刑事案件處理，並強化源頭管理查緝，以達嚇阻之功效。