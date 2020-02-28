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幕後／日產衝向1300萬片！口罩政策「超前部署」源自小年夜的一場會議

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▲行政院副院長陳其邁、行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院副院長陳其邁、行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌27日院會拍板9000萬經費，再增購30條生產線，未來台灣每日口罩產能最高可達1300萬片。副院長陳其邁則在臉書發文指出，當天與經濟部長沈榮津前往新北五股的口罩機器工廠，向業者深深鞠躬表達政府的感謝。知情人士透露，行政院全力衝刺口罩產量的幕後故事，可以追回陳其邁當時建議「口罩產能倍增」概念，獲得蘇貞昌的認可，讓政府決定採擴增60條產線，如今再添加30條產線，確保國內口罩供應。

27日行政院會後上經濟部報告口罩產能，目前國內口罩的每日產能已達620萬片，新增的60條生產線，預計3月9日能全面投入生產，屆時每日可達一千萬片產能。蘇真昌也在當日院會中也指示增購30條生產線，預計動用9000萬元，產能預估方面應該可以再增加200萬至300萬片。換言之，口罩產量未來每日產能最高可達1300萬片。

政府面對新冠肺炎疫情防疫工作，在防疫物資口罩上，接連祭出口罩禁止出口、對外採購、實名制販售、口罩地圖，以及增購生產線自主生產等政策。蘇貞昌在近日的立法院總質詢中感嘆，雖然過程中一度遭受不少輿論壓力，不過，對比今日許多國家買不到口罩、口罩價格飆升狀況，甚至不少國家跟進台灣的禁出口政策，顯示相關政策是對的事，口罩絕對「沒有亂」。

知情人士還原「口罩政策超前部署」始末，早在去年12月底，政府已經察覺到中國大陸出現不明肺炎，隨即召開相關會議因應，並盤點口罩庫存，到了今年1月，中國大陸疫情果然大爆發，蘇貞昌在第一時間就出面向國人喊話，政府尚有4500萬片以上之備用外科口罩及200萬片之N95醫療口罩，希望藉此安定民心。

不過，隨著中國大陸疫情逐漸蔓延各省，湖北病例數每日暴增，國人面對大量訊息產生恐慌，還是出現囤積口罩情形。知情人士透露，陳其邁認為面對搶購狀況，政府必須要適度出手，因此從1月23日小年夜那天起每天回台北開會，召集衛福部、經濟部、財政部等相關部門，瞭解口罩供需情形，並全面盤點口罩庫存量。

知情人士指出，1月23日會議當天決定兩件事，一是必須禁止口罩出口、二是需要啟動對外採購口罩。陳其邁在與蘇貞昌報告後，隔日蘇貞昌向國人宣布，全面禁止口罩出口一個月等政策。

知情人士表示，政府一方面禁止口罩出口，同時也向對外徵購口罩，不過，採購效果有限，當時，國內平日口罩產能僅有188萬片，年假期間甚至更低，也因此年節還沒過完，政府就已經開始溝通口罩廠能提前復工，同時政府也決定自該月28日起每日釋出600萬片庫存口罩，配送自超商、藥局及藥妝店等通路供民眾購買，目的就是希望杜絕恐慌蔓延。

此時政府已協調業者產線全開，力拼最高產量每日420萬片，陳其邁提出希望產能倍增至少800萬產能為目標，政院討論後決定增購產線、自主生產，拍板投入1.8億元的第二預備金，購置60條口罩產線，預計增加600萬產能。

知情人士指出，經濟部長沈榮津每天前往第一線瞭解業者生產情形，更促成台灣區工具機暨零組件同業公會(TMBA)、工研院等組成「工具機國家隊」，提供技術、人員支援，協助長宏及權和兩家口罩機器的製造商全力趕工，儘管訂單延期也要優先貢獻國家防疫。

知情人士說，包含這60條生產線，加上27日拍板將購入之另外30條生產線，未來台灣的口罩每日產量最高將達到1300萬片，已躍升為世界第二大口罩生產國。另外，為了讓人人買的到口罩，陳其邁過程中也請政委唐鳳找來民間資訊工程師，推出口罩地圖等便民措施，此外，實名制部分則是結合健保卡制度，政府以「超前佈署」態度因應口罩議題。

知情人士感嘆，其實從政府宣布口罩禁止出口以來，一度引起不少輿論壓力，不過，對照如今世界各國瘋搶口罩的情況，甚至有外媒認為應該效仿台灣以實名制公平分配口罩的制度，由此可見政府面對新冠肺炎疫情早已「超前佈署」決策，把疫情的各種可能考慮進入，「目的是要確保國人都能買的到口罩」。

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