疫情衝擊！澎湖灣燈光節展延到9/19　菊島馬拉松開跑時間不變

▲澎湖花火節延期。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

第3屆國際澎湖灣燈光節原訂在今年8月8日至10月31日間辦理，不過受新冠肺炎疫情影響，交通部觀光局宣布展延至9月19日開始，並會配合推動「振興國旅補助」措施推動澎湖秋冬旅遊。

觀光局表示，因應新型冠狀肺炎疫情之防疫，澎湖縣政府宣布澎湖花火節延至7月份，配合觀光產業之旅遊特性，觀光局澎湖國家風景區管理處順應活動引客效應，將第3屆國際澎湖灣燈光節展延至9月19日星期六開始。

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觀光局指出，「2020國際澎湖灣燈光節行銷活動」調整至9月19日開幕至11月7日閉幕，原訂11月1日辦理2020菊島澎湖跨海馬拉松賽則沒有改變，為澎湖下半年活動串連成面向性，擴大延續澎湖秋冬旅熱潮。

▲澎湖燈光節延期。（圖／觀光局提供）

燈光節自2018年擴大轉型，已成為澎湖除海上花火節活動外，定時與定焦之秋季節慶盛會，具有延長觀光旺季、增加澎湖觀光產能與經濟效益，今年因疫情調整將兩項大型活動接續舉辦，並結合菊島澎湖跨海馬拉松國際賽會等。

觀光局表示，配合下半年度振興國旅補助方案，有助於吸引不同客群及消費者，鼓勵旅行業者開發當地套裝旅遊商品並組團赴當地旅遊，刺激消費及振興澎湖觀光旅遊事業。