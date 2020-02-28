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徐州歡慶新冠患者回家...過4天「二次感染」　社區又封鎖、記者司機一起隔離！

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▲記者採訪王姓患者痊癒後出院的歡迎會。（圖／翻攝自無線徐州，下同）

▲記者採訪王姓患者痊癒後出院的歡迎會。（圖／翻攝自無線徐州，下同）

記者劉亭／綜合報導

虧慘！江蘇徐州一名王姓男子24日才開心出院，居住的社區還為他舉辦歡迎儀式，沒想到他再度「轉陽」。包含前幾天採訪歡迎儀式的記者，以及司機等人全部都被隔離了，整個社區又被封。

綜合陸媒報導，徐州首批新冠肺炎確診患者王姓男子24日上午出院，所在街道、社區盛大舉行歡迎儀式，送上鮮花和蛋糕，和平街道辦事處的領導也出席了儀式，當地許多媒體人員前往採訪。

▲記者採訪王姓患者痊癒後出院的歡迎會。（圖／翻攝自無線徐州，下同）

徐州廣播電視傳媒集團官方微信「無線徐州」的報導稱，「今天上午，王先生解除隔離，乘車回家……一些業主早早的就在此等待了。聽說王先生治癒出院，大夥高興壞了。自王先生感染新冠肺炎後，他所居住的天山綠洲二期疫情單元進行了14天的居家醫學隔離。隔離期間，社區業主們都時刻在關心著王先生的治療情況，並通過微信群給他加油打氣。看到王先生的到來，業主們紛紛表示要用最熱烈的方式，歡迎他回家！」

不料27日網路上傳出，王男核酸檢測再度「轉陽」，二次感染新冠肺炎。徐州市疾控中心工作人員28日指出，王先生確實康復後又轉陽，目前正對他所在單元的居民進行觀察採樣。而負責天山綠洲二期的保利物業也證實，王先生所在的整個單元確實又被封了。

而且和平街道辦事處工作人員也透露，當天參與採訪的記者以及司機也被隔離了。但對方不願透露當天出席歡迎儀式的領導是否有隔離，只說「不清楚」。

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