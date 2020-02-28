賴清德談二二八：勇敢面對過去陰影　是對轉型正義的基本態度

▲賴清德談二二八。（圖／翻攝賴清德臉書）

記者黃巈禾／台北報導

對於二二八73週年紀念日，準副總統賴清德向罹難者表達哀悼、慰問家屬，他強調，勇敢面對過去陰影，是對轉型正義的基本態度。

賴清德在臉書表示，在台灣，二二八乘載的不只是過去在威權時代人民所經歷的悲劇，更是先烈們用生命守護台灣這塊土地的行動印記，二二八這個日子提醒我們，民主得來多麼不易，應用心守護。

賴清德指出，在二二八和平紀念日的今天，適逢「林宅血案」40年，不久前造訪「美國國會圖書館」，為數眾多的館藏中我看到台灣戒嚴時的禁書與黨外雜誌，其中一本《台灣政論》大篇幅報導林宅血案及林義雄前輩出獄的景象，他在這些照片前翻閱沉思、駐足良久。

賴清德提到，戒嚴時期帶來的陰影部分仍存在人們心中，影響台灣社會各個層面，民進黨政府在總統蔡英文領導下成立「促進轉型正義委員會」，積極推動轉型正義工作，便是期待台灣社會能夠早日查出真相，記取歷史教訓，還給當事人公道，促進社會團結、和諧。

賴清德強調，勇敢面對過去陰影，是台灣面對轉型正義的基本態度，更需要台灣人民不分黨派共同承擔，原諒不代表遺忘，找出歷史事實更是我們當盡的責任，也才能使台灣民主持續深化在世世代代人們心中。