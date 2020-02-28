　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九提對228貢獻　謝長廷打臉！嘆台灣人善良又健忘

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼駐日代表謝長廷陪同台北市長候選人姚文智前往大同區掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）

▲駐日代表謝長廷。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

二二八事件73週年，前總統馬英九27日到二二八紀念碑，28日參加陳明忠追思會，紀念這位二二八事件與白色恐怖的雙重受難者，同時也在臉書分享對二二八事件的投入。不過，駐日代表謝長廷在臉書打臉了！

馬英九在臉書表示，二二八事件發生3年後，他才出生，但從留學美國後就長期關心、重視二二八，1990年擔任行政院研考會主委，就開始參與行政院推動的二二八事件平反工作，如出版報告、建紀念碑等；1993年他出任法務部長，奉命推動《二二八事件處理及補償條例》的立法工作，1995年立法院三讀通過（2007年改為「賠償」條例）。

馬英九再指，卸任總統前已大致完成條例設定的目標，例如賠償受難者、四次延長賠償申請時間至13年、恢復受難者名譽、成立基金會、為受難者立傳、設立國家紀念館、繼續發掘真相、普及相關歷史教育等。

對於馬英九的說法，謝長廷表示，1992年他擔任立委，曾領銜提出二二八賠償條例草案，要求政府認錯賠償受害人家屬，但當時擔任法務部長的馬英九拒絕接受草案中的「賠償」二字，力阻通過，因為當時立法院是國民黨多數，所以被迫改為「補償」。

謝長廷認為，「補償」表示政府沒有錯，就好像政府徵收人民土地開闢道路給予補償一樣，政府徵收土地是為了公共利益必要，並沒有錯。

謝長廷提到，馬英九在2008年參選總統前，改變立場，並多次探視、慰問228家屬，公開發言指228是「官逼民反的事件」，爭取部分228家屬的認同與支持，家屬們對馬英九的看法也因此兩歧，這是台灣文化善良和健忘的一面。

其他人也看了這些...

3原則推動轉型正義！蔡英文下令「國安局一個月內解密檔案」
228紀念致詞被抓包講成「823、抗日案」　韓國瑜先否認！後承認道歉
二二八事件73週年　馬英九向受難者與家屬道歉

更多熱門新聞...

毋忘人民反抗威權！蔡英文：228悲劇不應該在世界任何一個角落發生
致詞出包完整影片曝！韓國瑜口誤「228變823」..謝雪紅還講成王雪紅
防疫優先規模縮減！二二八73週年紀念　蔡英文、蘇貞昌、柯文哲同框致詞

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
陳喬恩爆「陪富二代遊馬爾地夫」豪華行程照曝！「預支蜜月」真相
南韓確診再激增315例！全境累計2337人染新冠肺炎
女子連續發燒14天「6度就診」不給篩檢！原因曝光..日網友傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

汐止「消失的中華商場」片場受疫情影響　最快周一決議是否對外開放

馬英九提對228貢獻　謝長廷打臉！嘆台灣人善良又健忘

「台灣隊長蔡英文」Telegram新開幕　不到一天粉絲破萬

國安局：林宅血案、陳文成案「全數檔案均已解密移交檔案局」

新冠肺炎第32例確診個案曾搭捷運　北捷：已全面消毒

馬英九談武漢包機「小孩三天沒上課」　林濁水諷：超級模範生

雙北首長防疫作戰PK　柯文哲聲量勝負面多！侯友宜穩健累積

中市疫情應變中心一級開設　盧秀燕：防疫沒有假期！

快訊／假公文「免費去醫院領十張口罩」　蘇貞昌：政院已報警處理

韓國瑜228講成823、謝雪紅變王雪紅　林濁水酸：少出門不講話

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

發燒1天亡！檢警穿隔離衣相驗　台北女家屬訴：事發5天沒檢疫

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

新生代歌手美聲高唱抖音夯曲　對手指定PK：我不喜歡飆唱功

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

汐止「消失的中華商場」片場受疫情影響　最快周一決議是否對外開放

馬英九提對228貢獻　謝長廷打臉！嘆台灣人善良又健忘

「台灣隊長蔡英文」Telegram新開幕　不到一天粉絲破萬

國安局：林宅血案、陳文成案「全數檔案均已解密移交檔案局」

新冠肺炎第32例確診個案曾搭捷運　北捷：已全面消毒

馬英九談武漢包機「小孩三天沒上課」　林濁水諷：超級模範生

雙北首長防疫作戰PK　柯文哲聲量勝負面多！侯友宜穩健累積

中市疫情應變中心一級開設　盧秀燕：防疫沒有假期！

快訊／假公文「免費去醫院領十張口罩」　蘇貞昌：政院已報警處理

韓國瑜228講成823、謝雪紅變王雪紅　林濁水酸：少出門不講話

小8掰嚴爵4年「放手了」！嬌羞曝「天菜新歡」是許光漢

他萌問「耳圓、長得像鹿」狗品種？　網笑：是混血兒啦

柯基翻身秒露「真面目」！　12萬網融化：看起來很美味

油膩膩抽油煙機　交給專業人士！7步驟跟油垢說掰掰

針對預約掛號病人　奇美醫院提供預查旅遊史快速通關服務

每日確診人數「可能破千」！感染內科教授看「南韓疫情狂燒」…搖頭嗆政府

中職／重回熟悉三壘指導區　林振賢降低犯錯率

不斷更新／北海道增12確診…包含未滿10歲男童　日本境內感染數最多地區

汐止「消失的中華商場」片場受疫情影響　最快周一決議是否對外開放

雙向溝通接地氣！花蓮農業座談3場殺青　續辦青農座談

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

政治熱門新聞

大甲媽遶境延期　鄭麗文：處理非常粗暴

韓國瑜出席228講成「823」事後被追問怒回

這件事宣布後　陳時中聲量有了驚人變化！

李來希：年輕人在家等口罩太殘忍

獲聘立院機要顧問月薪12萬　洪慈庸說話了

王浩踢爆：北市社會局囤積11萬片口罩不發

朱立倫「228連假愉快」　陳柏惟：真的不想嘴

口罩日產千萬片3月達標　經濟部喊話了

韓國瑜「228講823、謝雪紅講王雪紅」　王定宇酸：喝到多掛？

把228講成823！韓國瑜火速自拍道歉

他警告執政黨：不怕2022地方選舉再慘敗？

葉金川再轟馬英九：沒人相信他是防疫專家

自駕巴士來了！北市信義路5月測試、9月試乘

韓國瑜直播擠聖代　「腰折爆粗口」

更多熱門

相關新聞

國安局：林宅血案、陳文成案「全數檔案均已解密移交檔案局」

國安局：林宅血案、陳文成案「全數檔案均已解密移交檔案局」

總統蔡英文28日出席二二八事73週年中樞紀念儀式，致詞時提出轉型正義三原則，「受徵集選定的政治檔案，除了極少數依法還不能解密的檔案，國安局要在一個月內完成解密。」對此，國安局回應，包含林宅血案、陳文成案「全數檔案均已解密移交檔案局」。

馬英九談包機扯兒童人權　林濁水5字諷刺

馬英九談包機扯兒童人權　林濁水5字諷刺

林俊憲轟韓國瑜：對受難者家屬毫無尊重

林俊憲轟韓國瑜：對受難者家屬毫無尊重

韓國瑜「228講823、謝雪紅講王雪紅」　王定宇酸：喝到多掛？

韓國瑜「228講823、謝雪紅講王雪紅」　王定宇酸：喝到多掛？

二二八事件73週年　馬英九向受難者與家屬道歉

二二八事件73週年　馬英九向受難者與家屬道歉

關鍵字：

馬英九謝長廷二二八

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／32例確診看護友人出現症狀！送負壓隔離病房

快訊／辛龍首發聲：我願意用自己的生命換劉真的生命！　

大甲媽遶境延期　鄭麗文：處理非常粗暴

用鼠籠捕到大耳生物　她被迫收編

北車保全與鬧事男互毆暈倒亡　疑有不明肺炎引緊張

首例解剖遺體結果公布！　肉眼可見「灰白色病灶」

北市醫發燒上班3天亡！女兒見屍崩潰

付不出百萬療程費！　確診孕婦「放棄葉克膜」急救

黃曉明PO文「對Baby暱稱」洩婚姻現況

分手許光漢2年沒刪情侶合照！簡婕被逼問無奈發聲

韓國瑜出席228講成「823」事後被追問怒回

香港漁護署：確診病患家犬驗出冠狀病毒弱陽性

她下體癢癢！看到桌上的酒精…好奇一噴釀成悲劇！

巧遇保育萌獸　網激動：好幸運！

更多

最夯影音

更多
千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練
《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面