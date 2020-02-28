馬英九提對228貢獻　謝長廷打臉！嘆台灣人善良又健忘

▲駐日代表謝長廷。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

二二八事件73週年，前總統馬英九27日到二二八紀念碑，28日參加陳明忠追思會，紀念這位二二八事件與白色恐怖的雙重受難者，同時也在臉書分享對二二八事件的投入。不過，駐日代表謝長廷在臉書打臉了！

馬英九在臉書表示，二二八事件發生3年後，他才出生，但從留學美國後就長期關心、重視二二八，1990年擔任行政院研考會主委，就開始參與行政院推動的二二八事件平反工作，如出版報告、建紀念碑等；1993年他出任法務部長，奉命推動《二二八事件處理及補償條例》的立法工作，1995年立法院三讀通過（2007年改為「賠償」條例）。

馬英九再指，卸任總統前已大致完成條例設定的目標，例如賠償受難者、四次延長賠償申請時間至13年、恢復受難者名譽、成立基金會、為受難者立傳、設立國家紀念館、繼續發掘真相、普及相關歷史教育等。

對於馬英九的說法，謝長廷表示，1992年他擔任立委，曾領銜提出二二八賠償條例草案，要求政府認錯賠償受害人家屬，但當時擔任法務部長的馬英九拒絕接受草案中的「賠償」二字，力阻通過，因為當時立法院是國民黨多數，所以被迫改為「補償」。

謝長廷認為，「補償」表示政府沒有錯，就好像政府徵收人民土地開闢道路給予補償一樣，政府徵收土地是為了公共利益必要，並沒有錯。

謝長廷提到，馬英九在2008年參選總統前，改變立場，並多次探視、慰問228家屬，公開發言指228是「官逼民反的事件」，爭取部分228家屬的認同與支持，家屬們對馬英九的看法也因此兩歧，這是台灣文化善良和健忘的一面。

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