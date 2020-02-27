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台北市議員王浩踢爆：社會局囤積11萬片口罩沒發

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▲▼王浩指控北市社福機構口罩四成沒發出 。（圖／王浩提供）

▲王浩指控北市社福機構口罩四成沒發出 。（圖／王浩提供）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情不斷延燒，目前國內已確診32例，有逐步朝社區感染的情勢發展的趨勢，在民眾預期心理下，口罩需求不減仍是「一罩難求」。北市議員王浩爆料，目前每個成人7天只能買到2片口罩，但北市社會局竟囤積大量應發放給弱勢民眾與社福機構的口罩，累積未發放的口罩數量高達11萬485片。

王浩追查發現，北市社會局至今一共從衛生局領到30萬7705片口罩，但實際卻僅發出19萬7220片，換言之，僅有約6成的口罩被發放出去。更離譜的是，其中應該發放給北市獨居或身障老人的關懷口罩，目前只發出4854片，還有超過8成、多達3萬3368片庫存仍未發放。

▲▼王浩指控北市社福機構口罩四成沒發出 。（圖／王浩提供）

王浩表示，以北市超過5千名獨居老人的現況來看，社會局目前發出的口罩數量，連讓這些老人每人一片口罩都辦不到，且而這些獨居或身障老人又經常需要進出高風險的醫療院所，儼然成為北市防疫的一大破口。

王浩接著還質疑，北市目前尚有數十家社福機構，社會局所發放的口罩數量也完全不足。社福機構因為缺乏口罩苦不堪言，社會局卻還有早該在2月14日就發出去的口罩庫存至今仍未發出，更有許多口罩甚至預計要到3月2日以後才要開始發放。

對此，社會局代理局長、副市長蔡炳坤回應，依據中央流行疫情指揮中心規定，撥用對象8大類防疫人員，社會局為第2類「照護機構人員」，發放機構包含老人福利機構、兒少、身障、托嬰中心等機構工作人員，統計共8,773人，由衛生局統一配給。

▲▼王浩指控北市社福機構口罩四成沒發出 。（圖／王浩提供）

針對議員質疑，蔡炳坤說，截至19日，已領取9批口罩、共計22萬1733片，已發出約21萬片，領用率達94.72%。另外，本周獲配的機構口罩數量9萬6,750片，社會局也通知各社福機構於下週領取。

關於獨居長者與獨居身心障礙者的弱勢關懷口罩，蔡炳坤說，台北市政府依照中央流行疫情指揮中心規定配給口罩，社會局篩選名冊後，獨居身心障礙者符合資格數人數為236人；獨居長者符合資格人數為1594人，自2月6日起經過3周發送口罩之統計，截至26日止，社會局經衛福部共計獲配38,222片，老福科共發放4286片、身障科共發放568片。

蔡炳坤強調，針對弱勢關懷口罩發放情形尚有餘裕，考量疫情發展及疫情期間長輩感染風險較高並預防社區出現感染疫情，評估後將採取口罩發放對象放寬為列冊獨居老人，且行動不便的長輩將由社工親送，其餘長者至老服中心領取，27日關懷口罩也全數分配送至北市老服中心、社福中心及身障資源中心。

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