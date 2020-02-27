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指揮中心提升一級開設　柯文哲：搞得太緊張也不太贊成

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▲▼柯文哲坐鎮一級指揮中心,柯文哲,台北市,一級指揮中心,。（圖／台北市政府提供）

▲柯文哲坐鎮一級指揮中心。（圖／台北市政府提供）

記者楊亞璇／台北報導

配合中央因應新冠肺炎（COVID-19），北市府應變中心27日下午提升為一級開設，台北市長柯文哲擔任指揮官，主持一級開設緊急應變會議。柯文哲說，「人家說力不可用盡，升高到一級搞得心裡太緊張，我也不太贊成」。

被問及中央現在才開設一級應變是否太慢，柯文哲指出，也還好啦，不要拘泥名詞，什麼社區感染，社區感染分很多種，像零星一個、兩個，每天一個一個，「我也不太贊成，太過於...人家說力不可用盡，升高到一級搞得心裡太緊張，我也不太贊成」。

柯文哲強調，我們共同敵人還是武漢肺炎，不管平常怎麼開玩笑，什麼「順時中，逆時中」，都是玩笑話，只要中央講的還是配合辦理。

對於衛福部長陳時中仍是指揮官，柯文哲說，就看他最適合的狀況，如果覺得陳時中直接指揮就可以，「那也不用一定要誰來做」，如果對那個業務不是很熟悉的，沒有必要。

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