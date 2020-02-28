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網好奇「台灣最大神明」...答案不是玉帝！專家圖解驚見「企業化組織」

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▲南鯤鯓代天府舉辦玉皇上帝萬壽祈安禮斗法會，為武漢肺炎疫情消災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林悅翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

正值新冠肺炎擴散的非常時期，3月的大甲媽遶境是否舉行，掀起各界熱議，大甲鎮瀾宮董事長顏清標26日也已宣布延期。在一片輿論中，就有網友好奇，台灣最大的神為哪尊，沒想到大部分人都猜錯了。

網友在PTT發文提到，「宮城良田打架專挑最大的打，信仰也應該挑最大的神來信，玉皇大帝好像很大，不過太上老君好像比玉帝更大，但如來佛祖感覺更強大點，當然也不能把西方的耶穌當塑膠，所以台灣最大的神是哪尊？」

請繼續往下閱讀...

問題一出，引來各種回應，「玉皇大帝」、「土地公，全省都有分店」、「玉皇大帝吧，眾神之王」、「佛不是神」、「媽祖，每年那麼多人遶境」。不過，就有人找出過去專家整理出的樹狀圖，以企業化組織來詮釋道教神明之間的關係，該圖簡潔明瞭，讓大家一看就懂了。

▲網好奇「台灣最大神明」...答案不是玉帝　專家圖解秒懂「組織關係」。（圖／翻攝自劉姓網友臉書）

▲原po表示，「台灣所信仰之道教的神界，幾千年前就已經很企業化組織了」。（圖／劉姓網友授權引用）

劉姓網友多年前在臉書提到，「以前以為玉皇大帝最大，原來祂算是神界的CEO，其上還有董事會與董事長；另外，皇天后土的地后一直與土地公、土地婆相混淆著，其實管理人界土地的神，地基主相當於每家的戶長、土地公相當於村里長、城隍爺是省市長，而地后則是國土部部長，在行政院院長玉皇大帝、與總統太上老君之下！」

這張圖被廣為轉傳，許多人讚嘆，「真是太優秀了」、「好強的組織圖」、「借分享，感恩」。不過也有內行直言，「所謂的道教神譜學，是無法用一張圖涵蓋全部的神格之位，倘若要將神格階級化，那就要明確指出該神譜是根據哪個年代，以及根據哪個版本或道派所傳，另外特定神與鄉土神也往往有重複之處，例如宋朝時的媽祖也僅有海神之特定神之位，但現在演變無所不包的大神。」

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