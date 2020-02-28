陪病要登錄！勞動部：建置「辨識非法移工」系統　最快下周上線

▲我國移工人數多達72萬人。（圖／達志影像／美聯社）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延，上萬名非法移工成防疫破口。勞動部表示，已擬定陪病登錄系統，陪病者或看護等在探病前，都需要出示證件，並可透過移民署的行蹤查核系統確認證件真偽，最快下周上線。另去年移民署提出鼓勵非法移工投案機制，半年共查處2.5萬人，效果良好，因此將與移民署建議重啟該機制。

據統計，去年底我國移工已71萬8508人，包括26萬名家事移工、45萬名產業移工，目前行蹤不明者共4萬8491人。勞動部勞動力發展署副署長蔡孟良指出，近年來逃逸移工人數有下降趨勢，2016年共有5萬3747人，去年底已少了近1萬人。

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▲台大醫院3/2起陪病者要登錄。（圖／台大醫院提供）

蔡孟良表示，2019年行蹤不明的移工共1萬7776人，移民署共查到2萬844人，查到的比逃走的人還多，相比2016年當年移工人數僅62萬人，逃逸者佔比0.08％，到了2019年佔比則約僅0.06％。

蔡孟良表示，為了避免非法移工成為防疫破口，已與指揮中心討論，擬定陪病登錄系統，陪病者或看護等在探病前，都需要出示證件，並透過移民署的行蹤查核系統，確定出示證件是否為真，抑或是假證件等。

另外，移民署為了加強查處國內失聯移工，去年1月1日至6月30日推動「擴大自行到案專案」，專案期間總共查處非法外來人口2萬5967人、非法雇主1023人、非法仲介192人。

蔡孟良表示，若僅是加強查緝，恐導致非法移工更不敢主動投案，成為反效果，因此必須查緝、鼓勵雙管齊下，將與移民署建議，只要非法移工主動投案，就可加速遣返母國，並降低罰款金額，也不會送到集體收容中心，他表示，現在推出鼓勵方案效果會很好，「畢竟非法移工沒有證件，不能買口罩，也是人心惶惶」。