　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陪病要登錄！勞動部：建置「辨識非法移工」系統　最快下周上線

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲新冠肺炎,新冠病毒,香港,維多利亞公園,印尼,移工,肯當,Kendhang。（圖／達志影像／美聯社）

▲我國移工人數多達72萬人。（圖／達志影像／美聯社）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延，上萬名非法移工成防疫破口。勞動部表示，已擬定陪病登錄系統，陪病者或看護等在探病前，都需要出示證件，並可透過移民署的行蹤查核系統確認證件真偽，最快下周上線。另去年移民署提出鼓勵非法移工投案機制，半年共查處2.5萬人，效果良好，因此將與移民署建議重啟該機制。

據統計，去年底我國移工已71萬8508人，包括26萬名家事移工、45萬名產業移工，目前行蹤不明者共4萬8491人。勞動部勞動力發展署副署長蔡孟良指出，近年來逃逸移工人數有下降趨勢，2016年共有5萬3747人，去年底已少了近1萬人。

請繼續往下閱讀...

▲▼台大醫院3/2起陪病者要登錄。（圖／台大醫院提供）

▲台大醫院3/2起陪病者要登錄。（圖／台大醫院提供）

蔡孟良表示，2019年行蹤不明的移工共1萬7776人，移民署共查到2萬844人，查到的比逃走的人還多，相比2016年當年移工人數僅62萬人，逃逸者佔比0.08％，到了2019年佔比則約僅0.06％。

蔡孟良表示，為了避免非法移工成為防疫破口，已與指揮中心討論，擬定陪病登錄系統，陪病者或看護等在探病前，都需要出示證件，並透過移民署的行蹤查核系統，確定出示證件是否為真，抑或是假證件等。

另外，移民署為了加強查處國內失聯移工，去年1月1日至6月30日推動「擴大自行到案專案」，專案期間總共查處非法外來人口2萬5967人、非法雇主1023人、非法仲介192人。

蔡孟良表示，若僅是加強查緝，恐導致非法移工更不敢主動投案，成為反效果，因此必須查緝、鼓勵雙管齊下，將與移民署建議，只要非法移工主動投案，就可加速遣返母國，並降低罰款金額，也不會送到集體收容中心，他表示，現在推出鼓勵方案效果會很好，「畢竟非法移工沒有證件，不能買口罩，也是人心惶惶」。

ET快訊
陳喬恩爆「陪富二代遊馬爾地夫」豪華行程照曝！「預支蜜月」真相
南韓確診再激增315例！全境累計2337人染新冠肺炎
女子連續發燒14天「6度就診」不給篩檢！原因曝光..日網友傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

針對預約掛號病人　奇美醫院提供預查旅遊史快速通關服務

魔法林地裡的羊毛氈生物　帶著向陽微笑的寧靜療癒

動物也會感染新冠肺炎？指揮中心：不排除傳染可能性

北市65歲醫發燒「家中猝死」　新冠肺炎採檢結果為陰性

陪病要登錄！勞動部：建置「辨識非法移工」系統　最快下周上線

藥局妹沒幫留口罩！男友爸「這種女人不能進門」逼放生　網勸分...她超兩難

確診外籍看護隔離還賣網拍！指揮中心：不禁止「但須了解如何出貨」

影／新冠肺炎防疫再加強！　確診者要「三採陰性」才能出院

30多歲男跟團赴日確診！陳時中：暫不考慮邊境管制「需更關注韓國、義大利」

鑽石公主號返台60多歲女「發燒送醫」　二採結果「陰性」送返隔離所

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

發燒1天亡！檢警穿隔離衣相驗　台北女家屬訴：事發5天沒檢疫

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

新生代歌手美聲高唱抖音夯曲　對手指定PK：我不喜歡飆唱功

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

針對預約掛號病人　奇美醫院提供預查旅遊史快速通關服務

魔法林地裡的羊毛氈生物　帶著向陽微笑的寧靜療癒

動物也會感染新冠肺炎？指揮中心：不排除傳染可能性

北市65歲醫發燒「家中猝死」　新冠肺炎採檢結果為陰性

陪病要登錄！勞動部：建置「辨識非法移工」系統　最快下周上線

藥局妹沒幫留口罩！男友爸「這種女人不能進門」逼放生　網勸分...她超兩難

確診外籍看護隔離還賣網拍！指揮中心：不禁止「但須了解如何出貨」

影／新冠肺炎防疫再加強！　確診者要「三採陰性」才能出院

30多歲男跟團赴日確診！陳時中：暫不考慮邊境管制「需更關注韓國、義大利」

鑽石公主號返台60多歲女「發燒送醫」　二採結果「陰性」送返隔離所

小8掰嚴爵4年「放手了」！嬌羞曝「天菜新歡」是許光漢

他萌問「耳圓、長得像鹿」狗品種？　網笑：是混血兒啦

柯基翻身秒露「真面目」！　12萬網融化：看起來很美味

油膩膩抽油煙機　交給專業人士！7步驟跟油垢說掰掰

針對預約掛號病人　奇美醫院提供預查旅遊史快速通關服務

每日確診人數「可能破千」！感染內科教授看「南韓疫情狂燒」…搖頭嗆政府

中職／重回熟悉三壘指導區　林振賢降低犯錯率

不斷更新／北海道增12確診…包含未滿10歲男童　日本境內感染數最多地區

汐止「消失的中華商場」片場受疫情影響　最快周一決議是否對外開放

雙向溝通接地氣！花蓮農業座談3場殺青　續辦青農座談

受傷Q松鼠不忘救命恩人 連續8「回家」討摸賣萌

生活熱門新聞

即／32例確診看護友人出現症狀！送負壓隔離病房

30多歲男跟團遊大阪　確診新冠肺炎

她下體癢癢！看到桌上的酒精…好奇一噴釀成悲劇！

高雄「出現症狀」女移工曾接觸132人…工廠急停工

50多歲婦無旅遊史染疫　研判國內感染

北市女猝死染新冠肺炎？採檢結果出爐

新婚小夫妻「居家檢疫14天」生活曝光

228連假後「2波冷空氣」影響時間曝

住院新世界！醫師全副武裝爆汗

網好奇「台灣最大神明」答案不是玉帝！

員工妹高燒39度　襄理不准假：自己看著辦

「新冠肺炎新藥」進臨床試驗！　台灣最快3月上線

驚見魔鏡號素人是女友　他秒軟：聲音一樣

7字形容「228連假天氣」　下週北台濕冷13度

更多熱門

相關新聞

國安局：林宅血案、陳文成案「全數檔案均已解密移交檔案局」

國安局：林宅血案、陳文成案「全數檔案均已解密移交檔案局」

總統蔡英文28日出席二二八事73週年中樞紀念儀式，致詞時提出轉型正義三原則，「受徵集選定的政治檔案，除了極少數依法還不能解密的檔案，國安局要在一個月內完成解密。」對此，國安局回應，包含林宅血案、陳文成案「全數檔案均已解密移交檔案局」。

新冠肺炎第32例曾搭捷運　北捷：已全面消毒

新冠肺炎第32例曾搭捷運　北捷：已全面消毒

防疫優先！專利線上申請價「愛的迫降」減免600元起

防疫優先！專利線上申請價「愛的迫降」減免600元起

馬英九談包機扯兒童人權　林濁水5字諷刺

馬英九談包機扯兒童人權　林濁水5字諷刺

確診外籍看護隔離賣網拍　指揮中心：可以

確診外籍看護隔離賣網拍　指揮中心：可以

關鍵字：

武漢肺炎湖北移工

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／32例確診看護友人出現症狀！送負壓隔離病房

快訊／辛龍首發聲：我願意用自己的生命換劉真的生命！　

大甲媽遶境延期　鄭麗文：處理非常粗暴

30多歲男跟團遊大阪　確診新冠肺炎

用鼠籠捕到大耳生物　她被迫收編

北車保全與鬧事男互毆暈倒亡　疑有不明肺炎引緊張

首例解剖遺體結果公布！　肉眼可見「灰白色病灶」

北市醫發燒上班3天亡！女兒見屍崩潰

付不出百萬療程費！　確診孕婦「放棄葉克膜」急救

黃曉明PO文「對Baby暱稱」洩婚姻現況

分手許光漢2年沒刪情侶合照！簡婕被逼問無奈發聲

韓國瑜出席228講成「823」事後被追問怒回

她下體癢癢！看到桌上的酒精…好奇一噴釀成悲劇！

香港漁護署：確診病患家犬驗出冠狀病毒弱陽性

巧遇保育萌獸　網激動：好幸運！

更多

最夯影音

更多
千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練
《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面