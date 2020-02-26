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趕赴婚禮…印度巴士失速墜河　25人死亡

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記者張方瑀／綜合報導

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）發生嚴重車禍意外，一輛載滿婚禮賓客的巴士，在經過梅伊河（Mej River）時，疑似因為車速過快，加上橋梁並無護欄，整輛巴士直接掉入河中，造成至少25人死亡。

綜合當地媒體報導，拉賈斯坦邦的拉凱里（Lakheri）在當地時間26日上午，一輛滿載賓客的婚禮巴士，疑似因為司機車速過快，加上橋樑未加裝護欄，整輛車直接掉入梅伊河中。警消獲報後立刻趕到現場，有13人當場死亡，另外12人在送醫途中傷重不治，死者包含3名兒童。

這已經不是印度第一次發生「婚禮巴士」重大車禍意外，在2018年3月時，西部古吉拉特邦（Gujarat）一輛有60人的巴士，在高速公路下坡路段轉彎時，車輛突然失控、從橋上翻落8公尺深的乾河床，至少30人死亡，且死者多為婦女以及孩童，當時巴士正趕著前往另外一個村莊參加婚禮。

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