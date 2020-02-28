WHO：新冠病毒擴散「中國以外44國」　疫情處關鍵期…承認可能全球大流行

▲WHO總幹事譚德塞(Tedros Adhanom)。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾27日專電

世界衛生組織秘書長譚德塞今天公布，中國以外，2019年冠狀病毒疾病已擴散至其他44國，有可能演變成全球大流行，若有國家認為不會受到襲擊，將是致命的錯誤。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在日內瓦舉行記者會說明2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情時表示，過去2天，世界其他國家新增病例數已超過中國，目前疫情擴散至中國以外的44國，這44國累計3474病例。

他表示，在過去24小時內，巴西、希臘、挪威及羅馬尼亞等7個國家出現首例。疫情處於決定性的時刻，呼籲所有受影響國家儘快採取行動控制疫情。

至於對那些還沒有出現疫情的國家，譚德塞說疫情有可能演變為全球大流行（pandemic），各國的處理方式將決定疫情發展，若任何國家認為不會受到病毒的襲擊，將會是致命的錯誤。

相較世衛仍不願稱呼疫情為大流行，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天則表示已將疫情視為大流行，除宣布國家緊急因應計畫，並正考慮採取額外措施，監控抵達澳洲的旅客。

至於日本正在對抗疫情，是否影響今年夏天奧運計畫，世衛今天表示，正與日本主辦方密切合作，但認為不會針對是否會如期舉行很快做出決定。

▲世衛秘書長：全球武漢肺炎疫情處於關鍵點。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社日內瓦27日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天表示，全球武漢肺炎正處於「關鍵點」，並警告若受疫情影響國家不迅速採取行動，情勢恐將「失控」。

2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）已在全世界奪走大約2760條人命，感染人數突破8萬大關。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦告訴記者，「我們正處於關鍵點」，中國以外國家新增病例已連續第2天多過中國，「目前我們最關切的是世界其他地區」。

譚德塞向受疫情影響國家喊話：「假使你們現在積極採取作為，就可以遏制這個病毒，可以防止民眾生病，可以拯救生命。」

他也重申對義大利、伊朗及韓國病例突然激增的憂心。他說，義大利是七大工業國集團（G7）成員之一，疫情之嚴重的確令人驚訝，因此其他許多已開發國家應該也會有意想不到的情況發生。

相較於其他國家，伊朗武漢肺炎確診病逝的比例特別高，達到10%左右，其他地區則大約2%。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）說：「最可能的因素是，這個疾病在未被覺察下進入伊朗，因此感染範圍可能比我們所見的還要廣。」