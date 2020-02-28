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醫護禁出國！護理師一肚子怨氣　最後仍「支持時中部長」：守護台灣更重要

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▲成大醫院配合防疫人力規劃調整，住院大樓門禁管制提前至晚上9時。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲目前政府禁止醫護人員出國。（圖／記者林悅翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我支持時中部長的決定，我是護理師，我支持！」一名女護理師日前在臉書《爆廢公社》貼文，說在接收到政府禁止醫事人員出國的消息後，很多醫事人員都感到不滿，她的臉書更充滿許多忿忿不平的抱怨，刷過看到的常是怨懟的聲浪。

護理師表示，也有病人就為她抱不平，告訴她「這個政策對你們來說，真的很不公平，要禁就禁所有國人，怎麼只能禁你們！」也有同仁抱怨「我們期待多久的假期，就因為一個政策毀於一旦！」更多同業的醫事人員則認為「原本很欣賞時中部長，真不知道他怎麼會下這樣的一個政策！」

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▲彰化縣長王惠美到衛福部立彰化醫院視察勉勵。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣長王惠美到衛福部立彰化醫院視察勉勵。（圖／記者唐詠絮翻攝）

原PO接著說，這些抱不平、抱怨說的都沒有錯，自己也跟著大吐苦水，「你說我不怨嗎？怨！怎麼不怨！」她表示因為醫療人員上班的壓力很大，難得可以放鬆的假期就因為這樣的鐵腕政策，導致所有期待落空了，「為什麼不禁止全國人民出境入境，只禁止我們？就因為我們逆來順受？」

「你說我不氣嗎？氣！怎麼不氣！」護理師怨氣滿滿，說他們總是社會的最底層，被需要的時候大眾才知道他們的重要，不被需要的時候就棄之而去，「台灣的醫療，世界有目共睹，但醫護的辛勞也是有目共睹。」

「你說我不委屈嗎？委屈！怎麼不委屈！」她說她機票、飯店都訂了，國家賠償只有個人的部分，「那我的家人的呢？是否要自行吸收？護理人員的薪水沒有大家想像中的多，至少CP值是不高的。」

▲台南市衛生局強調，勤洗手、適當戴口罩才是最好的防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲醫護人員在防疫作戰中是相當重要的角色。（圖／記者林悅翻攝）

一口氣抱怨了這麼多，護理師卻一個急轉，「但是，於防疫面前，這些，都只是自己的忿忿不平，都只是個人的情緒與小委屈。」原PO說，她支持陳時中的決定，因為如果她真的出國了，即使不是危險級的旅遊國家，但也難確保不會有下個南韓或日本出現，「如果，因為我出國，造成家庭淪陷，造成單位淪陷，造成醫院淪陷，萬夫所指！」

護理師直呼，在醫療資源匱乏的情況下，醫護人員就是最珍貴的資源，縱然她心中有很多不滿跟委屈，還是忍了下來，因為沒什麼比守護台灣更重要。她也向醫療人員喊聲，「唯有齊心，才能使我們的家園更好，才能守護我們的家人！」並呼籲國人忍下不滿、憤怒，也要取消出國，並避免群聚，「不要讓我們的努力因為你們毀於一旦，不要讓我們的犧牲覺得不值得！」

最後她則表示，其實在臨床，大部分的病人跟家屬都很有好，常將「真的辛苦你們了」掛嘴邊，「一句辛苦了就能訴說我們的苦我們的累嗎？不能」、「一句共體時艱就能讓我們做牛做馬嗎？不能」、「但多點笑容、多點體諒、多點感謝、多點互相！台灣，會更好！」

 
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