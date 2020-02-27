吃完麵「鼻涕紙巾丟碗裡」犯大忌　網驚好心變負擔！店家怒：直接丟碗

▲原PO勸，髒衛生紙別丟碗！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

在外用完餐，為了店員方便整理，不少民眾會把用過的衛生紙放入碗內，殊不知反讓店家更崩潰！一名老闆娘表示，無法忍受客人把擤過鼻涕的紙巾放碗內，「我都會很龜毛的當成一次性的碗給丟掉！」對此，有網友建議，在桌上放小垃圾桶解決。

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，經營一家麵食館，發現客人總會有個壞習慣，「可以拜託你們注意衛生細節嗎？能不能別再把擤鼻涕的紙巾丟進碗裡了，因為碗是瓷碗而不是一次性的，真的真的覺得很不衛生很噁心啊！」

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原PO直呼，或許是客人貼心放在碗裡，確實收拾碗筷也比較方便，但畢竟正值防疫時期，避免體液接觸，也攸關下一位客人的健康著想，「我都會很龜毛的當成一次性的碗給丟掉，小小的麵食館真的無法承受這樣的損失啊。」

文章上線後，釣出同業崩潰討拍，「真的！我也很討厭同桌的把衛生紙丟到碗裡…我就會生氣的說！如果你是下一個使用者，會開心嗎」、「還有客人會挖鼻屎，吐痰的...把碗當垃圾桶」、「我很想告訴客人剃完的牙籤，可以放進牙籤的紙包裝嗎？牙線可以用衛生紙包起來嗎？ 隨便丟還卡著菜渣，收餐的人真的覺得好噁心」。

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▲網友也崩潰一波，好意成了店家負擔！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

有人則恍然大悟直呼，「原來平常的好意，到最後反而成為負擔」、「原來不行放進去，我都會想說幫收一下放進去，以後不放了」。對此，其他人建議，「我覺得放小垃圾桶，再套好小垃圾袋，這樣客人就看得懂了，店家清理也比較容易、乾淨，尤其武漢肺炎病毒很強，又有很多無症狀帶原者四處趴趴走，拉起垃圾袋-丟掉，對大家都好」、「公告放垃圾桶或自己準備自己的碗，客人有時是好心，卻變成錯了」。

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