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新婚小夫妻「居家檢疫14天」生活曝光　根本甜蜜放閃文

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▲▼網友曝光了14天居家檢疫生活。（圖／網友MagicNos授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲網友曝光了14天居家檢疫生活。（圖／網友MagicNos授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者林彥臣／綜合報導

中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）除了衝擊全球的局勢之外，也實質改變了許多人的生活步調，就有一對新婚夫妻在PTT疫情討論專板nCoV2019上發文曝光了居家檢疫14天的生活，也附上了許多在家做菜的美食照，意外讓許多網友覺得這樣的生活也太甜蜜。（本文獲當事人授權提供）

原PO發文指出，跟老婆去芬蘭度蜜月，回程時因為在香港轉機，所以回國後必須居家檢疫，在飛機上空服員就會發居家檢疫通知書，下飛機後再交給檢疫人員，檢疫人員會一一交代必須檢疫多久，也可以感受到檢疫人員的辛苦，但是唯一可惜的是，沒有配合防疫工作的交通工具，檢疫人員也僅說不建議搭大眾運輸工具，但實際上也不少人搭捷運回去。

請繼續往下閱讀...

原PO建議，如果政府有配合的計程車司機，對於消毒與追蹤的工作應該會比較容易。

▲▼網友曝光了14天居家檢疫生活。（圖／網友MagicNos授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原PO說食材都靠父母放在門口後離開。（圖／網友MagicNos授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

原PO接著提到了居家檢疫14天的生活，因為只跟老婆在外面同住，所以自從居家檢疫開始過著完全不能出門的日子之後，都是靠著父母把食材放在房門口後離開，來解決吃的問題。

至於垃圾清理的問題，原PO說，倒垃圾也可以跟區公所的人講，他們會派人在門口收取垃圾，如果有其他需求也可以跟他們說，其他的時間，原PO就在家裡忙忙工作、玩玩遊戲，還有朋友借他Switch健身環運動打發時間。

▲▼網友曝光了14天居家檢疫生活。（圖／網友MagicNos授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

原PO強調，不能出門還真的很悶，但為了防疫，只能悶14天！這14天是很悶很累，但保障了其他人的安全「我們都覺得很值得」，也感謝各層級的防疫人員為他們打理生活所付出的辛勞。

▲▼網友曝光了14天居家檢疫生活。（圖／網友MagicNos授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲網友PO了很說美食照，被網友笑說14天都在「瘋狂做菜」。（圖／網友MagicNos授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網友在推文中發文表示，「哇！很棒！新婚在家隔離，剛好培養感情！」、「真的瘋狂做菜，手藝看起來不錯」、「瘋狂做菜再來就是迎接新生命了」、「延長蜜月之旅也不錯」、「辛苦了，看來居家只能瘋狂作菜了」、「你自己講，14天裡面瘋狂做了幾次菜」。

根據防疫詹珮君醫師在疾管署宣導廣告中指出，居家隔離和檢疫者，不可搭大眾交通工具，也不應該跟家人同桌吃飯、擁抱、親吻、發生性行為。如果要共用房間衛浴，每天必須以漂白水消毒環境3次。

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