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回應「台口罩禁令」...新加坡竟「整條生產線移回」！網驚呆：太聰明了

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▲▼口罩,防疫,過敏,飛沫,生病,醫療,隔離,衛生。（圖／記者周宸亘攝）

▲疫情爆發各地出現口罩荒。（圖／記者周宸亘攝）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，全球各國幾乎都陷入口罩荒。有眼尖網友發現，新加坡總理夫人、TEMASEK執行長何晶的臉書上的發文，似乎打算將新加坡科技工程有限公司（ST Engg）2條在台灣的口罩生產線，直接移回新加坡，引發網友熱烈討論。

一名網友在PTT上PO文指出，約在2周前，新加坡總理夫人何晶在臉書上提到，ST Engg在台灣一共有兩條口罩生產線，分別是醫療用的成人N95口罩和專屬兒童的XS版本，不過因為台灣早已下令禁止口罩出口，所以打算將兩條生產線直接移回新加坡，預計2月底在新加坡組裝，3月開始生產來因應疫情。

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▲新加坡總理夫人何晶臉書留言。（圖／翻攝PTT）

這名網友同時也發問說，不知道政府有沒有方法能確定這件事，且會不會有其他國家也如法炮製？對此，許多網友紛紛在下面表示「我們禁出口，卻不准人家撤退嗎？」、「不准他們移走，他們也可以擺著不生產」、「台灣也沒禁設備出口，人家合法」、「申請通常都要半年，設備真有這麼好搬嗎？」、「很聰明啊，他們自己國家也需要」、「你以為只有台灣缺口罩嗎？」等等。

對此，經濟部則在今（27）日出面證實，由於台灣並未下令禁止出口口罩生產設備，因此ST Engg已於2月初將口罩生產線的設備移回新加坡，不過因為這家口罩廠商為外商，台灣其他的口罩廠皆為本土廠商，因此不會再有類似問題且也不會影響台灣的口罩產量。

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