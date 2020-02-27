高三女困湖北求救「不想放棄台大」　母淚：孩子成績考這麼好！我害了她

▲Cindy的外公家在山上收訊差。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

一名台灣高三女學生Cindy表示，她和媽媽現在還困在大陸湖北山上的外公家，幾乎沒有網路，想參加大學甄試報考台大外文系，但現在無法上網找資料。她的媽媽也非常內疚說，女兒學測成績很高，幾乎可以台大的理想科系，現在很後悔，早知道就不要叫女兒回湖北過年。對此，中央流行疫情指揮中心也回應了。

根據Cindy拍下湖北現況的影片，只見家門口對外道路被檢疫人員用車擋起來，完全無法外出買生活用品。她向《東森新聞》求救，眼見3月23日、3月24就是選填志願的截止日期，時間越來越近，「我沒有辦法去下載東西，因為速度真的非常非常慢。我手邊沒有這些科系的資料，我非常想了解這個科系，可是我完全無能為力。」

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Cindy是1月20日和媽媽回湖北外公家過年，原本1月30日就要回台，就能趕上3月的選填志願；沒想到因新冠肺炎（COVID-19）疫情遇到封城，外公家又在山上收訊差，也無法走出家門，到市區網咖上網找資料。

▼Cindy和媽媽受困湖北山區。（圖／東森新聞）

▲▼家門口對外道路被檢疫人員用車擋起來。（圖／東森新聞）

Cindy和媽媽不管是和記者視訊還是網路電話都超lag，最後是自己拍影片，花好久時間才把畫面傳出來。Cindy媽媽啜泣說，女兒學測考57級分，原本回台可好好準備接下來的面試，現在連選填志願都有困難，「看到孩子這麼辛苦，這麼努力考這麼好的成績下來，我沒有辦法幫她，我害了她。」

而Cindy最想報考的就是台大外文系，她對學測成績很有把握，覺得應該可以考上，但卡在無法回到台灣，現在很擔心必須放棄這個志願，期盼能有包機趕快回到台灣。

對此，疫情指揮中心應變官莊人祥表示，會再了解給予協助，「如果可以藉由那些航班回來的話，我們會做特別的安排。」而大學招聯會也將在3月5日找常委學校討論，類似Cindy這種無法回台，或面試時學生在居家隔離狀況的因應辦法，希望防疫為重，也能顧及學生該有的權益。

▼Cindy期盼能有包機趕快回到台灣。（圖／東森新聞）

▼Cindy媽媽自責自己害了女兒。（圖／東森新聞）