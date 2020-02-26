網傳「口罩變好買」　他一查系統「見庫存爆量」驚呆：該怎麼辦？

▲口罩。（圖／記者周宸亘攝）

記者張嘉晏／綜合報導

因應新冠肺炎疫情（COVID-19），自本月20日起，各據點的口罩配給量增加，成人及兒童口罩分別增加至400片和200片，且兒童放寬標準，7日內可以領4片。不過有網友就發現，系統顯示，某些藥局的口罩庫存量已經超出每日配給量，代表著口罩並非每日都售罄，而是繼續累積，好奇這樣越積越多，民眾又不能多買，該如何是好？

近日不少民眾察覺「口罩似乎已經變好買了」，不太需要排隊就能輕鬆買到。對此有鄉民在PTT八卦版上發文，好奇成人仍維持一人2片的政策下，藥局的口罩庫存量還有多少。

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沒想到他實際上網查詢系統，發現雖然有些藥局已顯示售完，但仍有很多藥局的口罩剩餘量不少，甚至超過每日配給數量，意味著前幾日的口罩就已經沒有全數賣光，是繼續累積下來的。

原PO納悶，口罩已經賣不完了，政府每日又都會配新的，民眾卻又不能把賣不完的口罩買走，好奇這樣累積下去、剩一堆口罩該怎麼辦？

▲▼記者隨機查找台北市信義區及高雄市旗山區的口罩庫存。點圖可放大。（圖／翻攝自「口罩供需即時資訊查詢」）

貼文一出，鄉民留言表示「阿我前幾週都沒買的，484該一次買好買滿」、「郊區有可能啦，市區藥局大概一小時賣完」、「建議一週變領3~4個」、「可以放寬買的個數，或是放寬買的人數」、「今天完全不用排，來買的都笑CC走出來」。

不過也有人搖頭認為資訊不見得準確，「看到上面剩餘數量又不一定有」、「自己走去看看，有的只剩兒童的」。另有網友建議，可以視各區域需求調整口罩的分配數量，或者是庫存超過每日配給量的藥局，當日就無須再多分送口罩。

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