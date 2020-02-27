楊志良批「不適合做總統」　馬英九酸：他怎麼現在才知道

▲馬英九赴二二八和平公園福德宮祈福。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

針對武漢後續包機問題，前總統馬英九呼籲基於人道立場，兩岸應各退一步，卻被前衛生署長葉金川點名要少講話、前衛生署長楊志良則指出，他和葉金川有共識，就是「馬英九不適合做總統」，對此，馬英九27日赴二二八和平公園福德宮祈福，受訪時語帶諷刺回應「他為什麼現在才知道。」

前衛生署長葉金川26日指出，政治人物對疫情多說無益，點名台北市長柯文哲、前總統馬英九、蘇貞昌各提出一些看法，但這些看法無關緊要，請他們還是少發言；而前衛生署長楊志良更直言他和葉金川有共識，就是「馬英九不適合做總統。」

對此，馬英九笑回，葉金川是他台北市長任內衛生局長，也是總統任內衛生署長、總統府副秘書長，「我們認識快五十年了，他說得不錯，我們對於疫情不要去干擾他，但對於關鍵問題，例如兒童人權，該講的話還是要講。」

至於楊志良嗆「不適合做總統」，馬英九先是語帶諷刺回說「他為什麼現在才知道」，他跟葉金川都當過衛生署長，也都當得還不錯，楊志良在二代健保、美牛問題給我們很好建議，「他們對我的發言有蠻多誤會，我並沒有去干擾指揮官指揮疫情」。

馬英九說，在大陸有許多陸配子女，在台灣不但有居留權，按照國際法也有中華民國國籍，卻不能回來，相反的在台外僑，即使是從大陸香港澳門，還是可以回來，「這很明顯不公平，有歧視之嫌，在這個議題上，我身為前總統，該講的話我還是要講。」

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