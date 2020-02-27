東航、華航包機陸委會稱「無解」！湖北省台辦：台灣方面一直拒絕

▲新冠肺炎嚴峻。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，本月初由東航運送的首批247名台灣民眾返台後，湖北省台辦今（27）日表示，後續運送安排因台灣方面一直拒絕同意而未能實施。不過，陸委會發言人邱垂正稍早卻指出，「關於包機進度，統一由指揮中心說明，沒有任何評論。」兩岸一直卡在「華航飛，還是東航飛的問題」，至於未來是否改成兩邊流輪值飛來解套，還是沒有任何進度。

據新華社報導，大陸方面日前通過兩岸民航聯繫渠道建議，由「東航」和「華航」共同執飛武漢至台灣臨時航班，盡快完成滯留湖北台人運送。湖北省台辦27日表示，台灣方面拒不同意這一共同執飛運送方案。

目前滯留湖北千名台灣民眾，從過年受困武漢快一個月時間。報導稱，這些人在湖北各地居家觀察均已超過四周時間，因返台就醫用藥、上學、上班、家庭照護等急需，歸家心切。因此，大陸方面提出，由東航和華航安排6個班次盡快有序實施，在一周內完成全部運送。同時，就東航與華航執飛班次分配及各班次乘客如何安排、登機前和運送中檢疫防疫事項等提出具體建議。報導提到，1148名擬運送台胞名單已提交。但台灣方面繼阻止東航運送後，也拒絕同意兩岸航空公司共同運送的安排。

另一方面，武漢三月中即將復工，等同宣布解禁，滯留當地的的台灣民眾是否可以自行回台？邱垂正指出，「滯留湖北國人都是自行居家隔離，沒有做實際檢測，貿然回台擔心成為國內防疫破口，未來還要看指揮中心決定。」至於後續第二架包機誰來飛，日前從武漢返台第一班包機，由大陸東航負責執飛，我方提出華航執行二次任務，遭到拒絕。未來是否改成華航、東航輪流飛的解套模式？陸委會表示沒有任何進度。

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）



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