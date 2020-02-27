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義大利淪新冠肺炎重災區！蘇煥智FB解析揭露「關鍵」：普拉托傳疫情

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▲新冠肺炎，新冠病毒，義大利，封城。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，國外確診人數最多的前三分別為南韓、日本及義大利。不過，為何疫情是在義大利爆發呢？前台南縣長蘇煥智今（27）日指出，大家都知道米蘭是義大利的時尚產業中心，但全世界知名的精品都是在佛羅倫斯西北方的普拉托製造，然而其中許多工廠的老闆和職員、成衣工人都是中國人。

義大利成為歐洲新冠肺炎疫情重災區，截至27日20時，累計確診人數已達528例，死亡人數則有14例，稍早我國外交部也調升對義大利全境旅遊警示燈號為「紅色」，建議我國人避免前往義國，另自義大利入境的旅客須配合居家檢疫14天。對此，為何疫情會於義大利北部米蘭倫巴底地區爆發？原因一直沒有講清楚！

蘇煥智在臉書發文指出，米蘭是全世界著名的設計之都，同時也是義大利的時尚產業中心，然而支撐這一都市的產業生產重鎮，就是位於佛羅倫斯西北方的普拉托。「全世界有名的Gucci、Armani、Prada都在普拉托製造。而在普拉托的許多工廠的老闆和職員、成衣工人都是中國人。」

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,義大利。（圖／路透）

蘇煥智進一步解釋，普拉托的最早一批中國移民是上個世紀80年代從巴黎「二度移民」過來，到這裡從紡織廠、成衣廠的廉價外籍勞工開始，因為認真努力不眠不休的工作賺錢；再牽親引戚，把親友也介紹到義大利來。加上全球化的壓力，義大利不少中小企業的老闆也做得很辛苦，於是乾脆把工廠公司賣給這些勤奮的溫州人，到現在已經約有6萬人以上，約佔普拉托人口的三分之一；而光華人酒店就有400多家。浙江人在義大利經營的企業已經超過6萬家。

蘇煥智表示，這次的疫情在溫州也是非常嚴重，是湖北省以外第一個宣布封城的城市。「而正逢農曆過年，普拉托的溫州人返鄉過年，及平常溫州與普拉托及米蘭時尚產業密切的商業關係，造成此次義大利疫情爆發，應該是可以預期的。這也難怪在武漢肺炎發生後，意大利很快就對中國斷航，並將台灣也牽拖進去。」

蘇煥智納悶的地方在於，為何義大利媒體對於「武漢肺炎疫情源頭」，遲遲沒有將普拉托這個溫州城及紡織、成衣、時尚產業關聯性作探討呢？他認為「看來他們其實並非不知道，而是更擔心的是他們的時尚品牌所謂的『Made in Italy』，其實是『Made in Italy by Chinese』，怕這一個真相被揭發可能會影響他們的名牌的品牌價值，所以就寧可不要去討論此一感染源了。」

▲新冠肺炎，新冠病毒，義大利，封城。（圖／路透社）

 

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