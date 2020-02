義大利淪新冠肺炎重災區！蘇煥智FB解析揭露「關鍵」：普拉托傳疫情

▲新冠肺炎疫情嚴峻。(圖/路透社,下同)



記者邱茀濱/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒全球,國外確診人數最多的前三分別為南韓、日本及義大利。不過,為何疫情是在義大利爆發呢?前台南縣長蘇煥智今(27)日指出,大家都知道米蘭是義大利的時尚產業中心,但全世界知名的精品都是在佛羅倫斯西北方的普拉托製造,然而其中許多工廠的老闆和職員、成衣工人都是中國人。

義大利成為歐洲新冠肺炎疫情重災區,截至27日20時,累計確診人數已達528例,死亡人數則有14例,稍早我國外交部也調升對義大利全境旅遊警示燈號為「紅色」,建議我國人避免前往義國,另自義大利入境的旅客須配合居家檢疫14天。對此,為何疫情會於義大利北部米蘭倫巴底地區爆發?原因一直沒有講清楚!

蘇煥智在臉書發文指出,米蘭是全世界著名的設計之都,同時也是義大利的時尚產業中心,然而支撐這一都市的產業生產重鎮,就是位於佛羅倫斯西北方的普拉托。「全世界有名的Gucci、Armani、Prada都在普拉托製造。而在普拉托的許多工廠的老闆和職員、成衣工人都是中國人。」

蘇煥智進一步解釋,普拉托的最早一批中國移民是上個世紀80年代從巴黎「二度移民」過來,到這裡從紡織廠、成衣廠的廉價外籍勞工開始,因為認真努力不眠不休的工作賺錢;再牽親引戚,把親友也介紹到義大利來。加上全球化的壓力,義大利不少中小企業的老闆也做得很辛苦,於是乾脆把工廠公司賣給這些勤奮的溫州人,到現在已經約有6萬人以上,約佔普拉托人口的三分之一;而光華人酒店就有400多家。浙江人在義大利經營的企業已經超過6萬家。

蘇煥智表示,這次的疫情在溫州也是非常嚴重,是湖北省以外第一個宣布封城的城市。「而正逢農曆過年,普拉托的溫州人返鄉過年,及平常溫州與普拉托及米蘭時尚產業密切的商業關係,造成此次義大利疫情爆發,應該是可以預期的。這也難怪在武漢肺炎發生後,意大利很快就對中國斷航,並將台灣也牽拖進去。」

蘇煥智納悶的地方在於,為何義大利媒體對於「武漢肺炎疫情源頭」,遲遲沒有將普拉托這個溫州城及紡織、成衣、時尚產業關聯性作探討呢?他認為「看來他們其實並非不知道,而是更擔心的是他們的時尚品牌所謂的『Made in Italy』,其實是『Made in Italy by Chinese』,怕這一個真相被揭發可能會影響他們的名牌的品牌價值,所以就寧可不要去討論此一感染源了。」

