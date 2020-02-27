僅2確診「疫苗開發速度超前」　俄羅斯曝5新冠病毒疫苗原型…病毒株來源超謎

▲俄羅斯副總理戈利科娃(Tatiana Golikova)。（圖／路透下同）

記者陳亭伃／編譯

全球面對新冠肺炎蔓延，歐洲目前超過15國家出現確診，其中俄羅斯在疫情爆發初期出現2名確診病患後，隨即進入高度戒備模式，不僅將自武漢撤回的僑胞送往西伯利亞秋明市（Тюмень）進行隔離。如今俄羅斯副總理戈利科娃（Татьяна Голикова）表示，目前俄羅斯已經研發出5種新冠病毒原型疫苗。

根據《RBC.RU》報導，俄羅斯截至目前出現2例確診，且立即安排隔離治療，後續雖未再傳出確診，但仍持續與國際間互助研發新冠疫苗病毒。日前俄羅斯副總理戈利科娃在記者會上表示，俄羅斯目前已經研製出5種新型冠狀病毒原型疫苗，「在積極研發這方面，我們的醫療同仁做得相當好」。

然而戈利科娃卻表示，在實驗研發疫苗的過程中，最重要的新冠病毒菌株並非由中國提供，至於俄羅斯專家是如何取得，戈利科娃沒有多做說明，她僅表示，目前疫苗都在研發階段，有5種疫苗原型出爐，這對團隊是很大的鼓舞。

面對外界提出俄羅斯方面是否是從境內2確診身上取得病毒株，戈利科娃則回應，「這是不可能的，因為他們現在的身體狀況相當好，所以無法從他們身上取得」。

▲各國科學家致力於研發疫苗。