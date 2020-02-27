全民防疫愛心不落人後　台北「美車邦車體美研」送次氯酸水

▲ 新冠肺炎全民防疫，台北「美車邦車體美研」送次氯酸水隨身瓶。（圖／美車邦車體美研提供。下同）

記者郭世賢／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續緊張，台北市汽車美容業者「美車邦車體美研」免費分送殺菌酒精給民眾，還特別自購機器製造「次氯酸水」，可用於人員衛生、環境清潔、設備殺菌，即日起免費提供防疫使用，讓買不到酒精的民眾直稱「真的好暖心」。

美車邦車體美研老闆翁俊生表示，新冠肺炎（COVlD-19）爆發至今，今年1月底就開始贈送殺菌酒精及次氯酸水，現在已經發送近400罐，每天到處找瓶罐找酒精，最後自購機器製造「次氯酸水」，他表示，罐子現在比酒精難買，即便有貨，價格也貴上幾十塊，但還還是繼續投入做有意義的事。

翁俊生表示，對於上門消費的顧客，針對車廂環境，免費進行殺菌消毒的服務，讓民眾了解，車廂清潔的重要性，根據英國研究報告，方向盤的細菌是馬桶的十倍，民眾都會自行購買酒精，或其他藥劑擦拭車內，導致部分零件提前變質，雖然可以達到殺菌效果，相對也會受到一定程度的損害。

▲ 業者免費贈送殺菌酒精、次氯酸水隨身瓶。

翁俊生指出，目前有推出肺炎防疫四步驟：蒸、擦、噴、照！蒸：根據衛福部指出，攝氏56度以上持續30鐘，可以有效殺死病細菌，工業級高溫蒸氣機，最高溫度達140度，一公分10公斤壓力，可縮短病菌死亡時間，必深入隙縫死角零遺漏。

「擦」次氯酸的強氧化力，瞬間產生殺菌效果。因次氯酸的氧化過程中，會與有機物快速結合，當次氯酸與細菌、病毒接觸後，次氯酸會與細菌、病毒的細胞膜結合，使細胞膜的結構產生變化，使細菌、病毒無法存活而產生殺菌效果。

▲「擦」次氯酸的強氧化力，瞬間產生殺菌效果。

「噴」Gtechniq I2是一款先進的室內清潔劑，能夠執行三項任務：徹底清潔，殺死99.9％的細菌和吸收難聞的氣味。 I2與抗菌技術開發的全球領導者Biocote合作開發，可清潔所有類型的表面，從而創建一個不受任何細菌威脅的清新環境。「照」紫外線-C（UV-C 253.7nm）對於為害人體的細菌、病毒、微生物。

翁俊生表示，目前串連愛駒職人聯盟全台灣20幾個店家，針對公眾運輸，如Uber、計程車等，針對車內殺菌消毒，將推出銅板價格，讓司機大哥開車安心乘客坐的放心。

美車邦車體美研：https://reurl.cc/pDqAVQ

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲「噴」Gtechniq I2是一款先進的室內清潔劑，徹底清潔，殺死99.9％的細菌和吸收難聞的氣味。

▲「照」紫外線-C（UV-C 253.7nm）對於為害人體的細菌、病毒、微生物。

▲ 業者免費贈送殺菌酒精、次氯酸水隨身瓶。

▲ 全家總動員每天到處找瓶罐找酒精，免費贈送殺菌酒精、次氯酸水。