伊朗衛生部副部長「記者會整臉脹紅」　確診前畫面曝光…狂咳擦汗話說不完！

▲伊朗衛生部副部長哈利奇確診前不適樣曝光。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延，截至26日午間伊朗就已經累計至95起確診、死亡人數16人，然而就在25日晚間，伊朗衛生部副部長哈利奇（Iraj Harirchi）也被宣布篩檢呈現陽性，確認感染新冠肺炎，當時在官方記者會上的影片曝光，更能看到哈利奇當時頻頻擦汗，表情異常。

綜合外媒報導，哈利奇24日曾出席公開記者會說明伊朗疫情狀況，當時出現異常出汗、面色難堪的狀況，甚至在頻頻擦汗，看起來身體相當不舒服，沒想到25日晚間哈利奇報告出爐，確定感染新冠肺炎。對此，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，美方相當擔心伊朗可能隱瞞疫情爆發的「重要細節」，希望所有目前傳出疫情的國家可以呈報真實情況。

除了伊朗以外，包括南韓、義大利、日本都是較高危險的疫情，但伊朗衛生狀態更受到關注，每年更吸引成千上萬的聖徒聚集，爆發大批人傳人的風險相對也較高。

伊朗衛生部發言人隨後也出面證實，哈利奇確實韋陽性反應，目前正在接受隔離治療，此外，首都德黑蘭的代表議員撒德吉（Mahmoud Sadeghi）也同樣感染新冠肺炎。

外界分析，伊朗在疫情爆發前，在政治與軍事問題上得罪許多國家，如今疫情爆發，恐怕將讓國際地位更加孤立，目前已有多個國家暫停與伊朗往來的航班。