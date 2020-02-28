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不斷更新／日本本土確診破200人…北海道重災區54例　加拿大也再添1例！

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▲新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,伊拉克。（圖／路透）

▲全球48國破八萬例確診，歐洲幾乎淪陷。（圖／路透）

記者陳亭伃、丁維瑀、陳宛貞、張方瑀／綜合報導

新冠肺炎持續延燒，全球目前疫情最嚴重區域為中國、南韓、義大利、伊朗、日本等國，不僅全球經濟受到重創，因為疫情影響各國比賽、軍演等重大活動也相繼取消、延期。26日巴基斯坦出現首兩起新冠肺炎券卻，歐洲3國包括北馬其頓、喬治亞、挪威也都出現確診，歐洲幾乎淪陷。

美國國務院把對南韓的旅遊指示提升到第三級，代表民眾應重新考慮是否前往南韓，「如果在南韓懷疑感染了COVID-19，你可能面臨旅行延誤、隔離以及非常昂貴的醫療費用。」夏威夷航空（Hawaiian Airlines）今日則宣布，暫停直飛南韓首爾的航班。

根據《衛報》，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今日宣布實施一項針對疫情的緊急應對計畫。他告訴記者，各種跡象都表明，全球將很快進入大流行的階段，政府必須採取必要措施，「雖然WHO還未宣布冠狀病毒的性質以及它將進入大流行階段，但我們相信，大流行的風險非常高。」莫里森還提到，中國境外的傳播速度發生本質上的改變，澳洲政府必須應對這個問題。

【0040】

加拿大衛生官員證實，在安大略省新增1例新冠病毒個案。截至目前，加拿大共發現13例新冠肺炎個案，其中包括安大略省6例、卑詩省7例。

【2330】

截至目前，日本共通報新冠病毒確診案例919人，其中本土確診人數突破達到200人，包括北海道54例。

【2300】

新加坡27日新增3起新冠病毒確診案例，包括一名64歲女性，以及一名12歲佛萊士書院學生，二者為家屬關係。另一名確診病例為44歲新加坡籍男子，其與第93例有關。這3起病例都沒有中國或南韓大邱、清道郡旅遊史。

【2020】

義大利民防部門公布最新疫情統計數字，確診病例數達到528例、死亡人數達14人。另外，疫情最嚴重的倫巴底大區，共有37人康復痊癒。

【1937】

伊朗增加至254例、26死。伊朗國會國家安全與外交委員會主席宗諾爾也宣布確診。

【1745】

日本首相安倍晉三宣布，要求全日本中小學、含高中，3月2日起進入停課狀態。

【1703～1713】

根據《NHK》報導，日本神奈川新增1例確診，目前本土累計至209例。

根據《Sky News》報導，英國新增2例確診，兩名病患自義大利與西班牙返國後出現疑似症狀，就診篩檢後呈現陽性反映，目前境內累計15例。

【1634】

根據《韓聯社》報導，南韓下午新增171例確診，全國累計感染人數來到1766人，光是單日就新增505人，大邱佔115例，慶尚北道佔24例。

根據《TBS》新聞報導，日本石川縣新增一確診。

根據《NHK》報導，日本北海道新增13例確診，其中包括2名未滿10歲的兒童，目前光北海道地區來到54例確診。

【1612～1631】

根據《NHK》報導，大阪市宣布關閉中小學兩周。

根據《BNO News》報導，西班牙瓦倫西亞（ Valencia）新增一確診。

根據《BNO News》報導，瑞士日內瓦出現首例確診，瑞士境內累計2例。

【1502～1506】

日本神奈川縣增1例確診，病患為一名50多歲男性職員，目前全境累計至194例。

日本中部岐阜縣再增1例確診，病患為26日確診病患的家屬，目前全境累計至193例。

北海道札幌新增2新冠肺炎確診，全境累計至192例。目前北海道區累計41人確診。

【1455】

根據NHK報導，北海道26日晚間新增1死，北海道區累計2例死亡，第二例死者為80歲男病患，因治療過程中惡化。

【1411～1418】

根據《BNO News》報導，愛沙尼亞出現首起確診病例。據悉，愛沙尼亞公共事務部門Tanel Kiik表示，該名在愛沙尼亞確診的病患為伊朗人，並且是搭乘巴士抵達，目前已被送往醫療部門進行隔離治療，並且追蹤與病患搭乘同巴士的乘客。愛沙尼亞健康部門後續將會進行詳細報告。

《路透社》最新消息指，伊拉克新增一起確診；根據《BNO News》報導巴格達出現首起確診病例患者是來自伊朗的年輕男性，目前該國累積確診達6例。

【1351】

綜合外媒報導，丹麥新增一起確診病，過去曾有到北義大利的旅遊史，26日出現症狀後就醫確診。

【1300】

根據《NHK》報導，日本石川縣新增1起確診病例，使得本土確診病例來到190例。

【1230】

從「鑽石公主號」下船的119位印度公民已經抵達新德里。此外，印度航空的撤僑包機上還載有來自斯里蘭卡、尼泊爾、南非、秘魯的5位外籍人士。

【1139】

根據日本厚生勞動省表示，鑽石公主號上出現確診的船員27日將被移送下船，準備進行隔離治療，尚未出現症狀的人員須持續待在船上隔離。

【1055】

北海道為防止新冠病毒擴大，27日起市町村教委會決定中小學臨時停課約一周左右，共計約有1600所學校停止上課；另外札幌市有300所學校為讓家長有時間準備，將從28日開始停課。

【1027】

南韓國防部27日表示，一名駐紮在南韓東南部城市的陸軍軍官，被檢驗出新冠肺炎陽性，目前軍隊確診總數來到21例，其中14例陸軍、5名空軍、1名海軍、1名海陸。目前約有9500名軍人在基地受到隔離觀察，其中有540人分別是出現疑似症狀、或有直接接觸紀錄，他們本月10日曾前往大邱與慶尚北道周邊。

另，羅馬尼亞一名男子26日經檢驗為新冠肺炎確診首例，他上週曾與一名來到羅馬尼亞的義大利人接觸過。

【0945】

英國目前有13人確診，英國資深衛生官員表示，為了預防新冠肺炎蔓延，英國將對有類流感症狀的病患進行隨機抽檢，英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）表示，政府已擬定計畫，以防新冠肺炎爆發，演變成大規模流行疾病，預計將由11間醫院和100個一般醫療機構負責執行，鎖定出現咳嗽、呼吸急促和發燒等類流感症狀的患者。

根據，法新社報導，沙烏地阿拉伯外交部聲明指出，政府「暫時停止為了副朝覲（Umrah）和短暫參訪先知清真寺（Prophet's Mosque）而進入沙烏地王國」。聲明還提到，赴麥加朝聖可以在今年任何時間進行。

【0933】

南韓自當地時間26日下午4時至今（27日）晨9時間共新增334起新冠肺炎確診病例，截至目前全境累計1595人感染，其中人12死亡及24人解除隔離。此外，受疫情影響，南韓聯合參謀本部及韓美聯合司令部27日稍早正式宣布，由於南韓疫情預警級別上升，原預計3月初舉行的聯合軍演確定延期。

另，美國新冠肺炎確診26日新增1例，總數來到60例。甚至傳出一名男子日前僅流感篩檢就得花3270美元（約新台幣10萬元）；美國疾管局也表示，目前境內第15例確診尚未找到感染源，恐怕已經是社區傳染的源頭。

另，南韓26日新增1死。

各國確診狀況如下：

東南亞：6國

新加坡：確診96例

越南：確診16例

馬來西亞：確診22例

泰國：確診40例

菲律賓：確診3例、1死

柬埔寨：確診1例

東北亞：2國

南韓：確診1766例、13死

日本：確診919例（郵輪705例，日本本土214例）、8死（含郵輪4例、日本本土4例）

歐洲：18國

義大利：確診528例、14死

希臘：確診1例

瑞士：確診2例

奧地利：確診2例

克羅埃西亞：確診2例

西班牙：確診14例

英國：確診15例（其中4例為鑽石公主號撤回）

比利時：確診1例

德國：確診27例

瑞典：確診1例

芬蘭：確診1例

法國：確診18例、2死

俄羅斯：確診2例

羅馬尼亞：確診1例

喬治亞：確診1例

北馬其頓共和國：確診1例

丹麥：確診1例

愛沙尼亞：確診1例

北美：2國

美國：確診60例（其中40例為鑽石公主號撤回、3撤僑者、17例美國本土個案）

加拿大：確診11例

中南美：1國

巴西：確診1例

大洋洲：1國

澳洲：確診23例（其中7例為鑽石公主號撤回）

南亞：4國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

中東：11國

伊朗：確診245例、26死

阿富汗：確診1例

阿曼：確診4例

巴林：確診33例

科威特：確診43例

阿拉伯聯合大公國：確診13例

以色列：確診2例（都為鑽石公主號撤回者）

黎巴嫩：確診2例

伊拉克：確診6例

巴基斯坦：確診2例

巴格達：確診1例

非洲：2國

埃及：確診1例

阿爾及利亞：確診1例

▲▼全球新冠肺炎確診地圖，27日9時更新。（圖／翻攝自疾管署）

▲全球新冠肺炎確診地圖，27日9時更新。（圖／翻攝自疾管署）

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