游錫堃接見日台交流協會駐台代表　盼台日關係再創新局

▲游錫堃接見日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰大使一行。（圖／游錫堃辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃26日下午在立法院秘書長林志嘉、立法院秘書處處長吳慧玲、台灣日本關係協會秘書長郭仲熙等人的陪同下，於立法院接見日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰一行4人。游錫堃首先對泉裕泰豐富的外交官資歷表達肯定，也期盼泉裕泰未來能在兩國的既有基礎上，為台日關係再創新局。

游錫堃表示，前任代表沼田的5年任內，台日關係有多項重大的突破，包括2017年1月1日交流協會正式更名為「公益財團法人日本台灣交流協會」，同年5月17日「亞東關係協會」亦更名為「台灣日本關係協會」，都印證了台日關係大幅向上提升，兩國關係得以持續向前邁進。

此外游錫堃也說，日本自去年起加入「全球合作暨訓練架構」（GCTF）的共同主辦方，對印太區域相當重要，日本、台灣與美國能共同舉辦GCTF，別具歷史意義，也說明了台日美三國在區域整合的重要性。

▲游錫堃接見日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰大使一行。（圖／游錫堃辦公室提供）



游錫堃指出，武漢肺炎肆虐全球，對一國的體制、行政效能、科學根基、人民素養等，都是重大考驗，更需要跨國合作，在這樣變動的局勢，日本今年夏天即將舉行的東京奧運、帕運一度傳出停辦的聲音，這絕非台灣所樂見，希望疫情能早日獲得控制。

游錫堃也提到，對於日本首相安倍晉三、日本國會「日華議員懇談會」以決議文等公開支持我國加入WHO、WHA，以及日本政府協助鑽石公主號的19名我國乘客順利返國並與我方人員協調合作，照料在日本醫院接受治療的5名我國確診乘客，他對此表示感謝。

泉裕泰則表示，日本目前從政府到民間都在全力對抗疫情，希望未來的防疫工作上能向台灣借鏡，台日相互合作，共同壓制疫情。隨後，泉裕泰也向游錫堃的祝福表達感謝，同時對台灣防疫工作上的果斷及人民的配合表示敬佩。

▼游錫堃接見日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰大使一行。（圖／游錫堃辦公室提供）



其他人也看了這些...



►南韓版口罩之亂！空拍驚見「無盡人龍」 蘇貞昌：可以學台灣實名制

►深深一鞠躬！陳其邁致謝藥師：為了人民健康「我們一定會鞠躬盡瘁」

►第31例確診「新北補習生」 侯友宜下令稽查：嚴懲不依規定退費業者



更多熱門新聞...

►紓困條例三讀 疾管署4張圖懶人包出爐！違規趴趴走「最高可罰100萬」

►大甲媽祖遶境停辦？ 徐國勇：大型宗教活動應考慮延期

►柯文哲：大陸疫情沒控制前 台灣隨時都在危險狀態

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！