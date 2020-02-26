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特別預算27日拍板　游錫堃：下週二邀蘇貞昌赴立院報告

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▲▼立法院會審議「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例草案」三讀 游錫堃首次敲議事槌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）防疫及衝擊，立法院會25日三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，行政院會預計27日通過規模新台幣600億元特別預算案。立法院長游錫堃26日表示，預計3月3日將行政院長蘇貞昌將到立法院就特別預算案進行報告。

立法院會25日三讀「嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，規定特別條例所需的經費上限為600億元，以特別預算方式編列；施行期間自民國109年1月15日起至110年6月30日止，條例施行期間屆滿得經立法院同意延長。

游錫堃27日下午於立法院接見日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰一行，他會前受訪時表示，日本政府曾經公開發表過歡迎台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），但是中間有些歧見還沒解決，希望大家共同努力。

游錫堃表示，紓困條例25日順利在立法院三讀，行政院會27日通過規模600億元的特別預算案後，最快3月2日就可以進行朝野協商，若進行順利3月3日就能邀請蘇貞昌赴立法院就特別預算進行報告。

游錫堃說，蘇貞昌在3月3日完成特別預算案報告及備詢後，之後就能順利付委，3月4日起就能在委員會審查，順利的話一天就能夠完成，但如果朝野有很多意見，就需要花更多時間討論，屆時需要在委員會審查兩至三天也說不定，很難預料。

游錫堃表示，特別預算案若能在一天就完成審查，3月5日就可以朝野協商，最快3月6日就能夠完成特別預算案三讀。但從昨天院會三讀通過紓困條例的過程來看，仍有許多案要表決，「我看大家還是有很多意見要溝通，很可能委員會不是一天就能夠結束」。

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