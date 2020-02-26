反對國土計畫法修法　蔡壁如嗆蘇貞昌：別為財團開發暴衝

▲地球公民基金會召開「國土計畫倒退嚕，重大建設開後門」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院日前通過「國土計畫法」部分條文修正草案，儘管仍需送立院審議，但已引起外界質疑。地球公民基金會26日與朝野各黨立委召開記者會，批評「國家重大建設」破壞國土計畫法立法宗旨，反對條文修正，要求未能如期完成縣市國土計畫的縣市政府提出檢討報告，並明定一年期限，加入完成國土計畫。

地球公民基金會、環境法律人協會等民間團體今上午舉行「國土計畫倒退嚕『重大建設』開後門」記者會，提出2點聲明：第一，在未將「國家重大建設」的公益性、必要性標準、公開審議、民眾參與流程及實質利益揭露前，反對該條文；第二，未能如期完成縣市國土計畫的縣市政府，應提檢討報告，明定1年為限。

民進黨立委林淑芬表示，行政院上週核定的「國土計畫法」修正草案架空了國土計畫法，過去台灣國土破碎，工業區變住宅區、良田變成工業區，許多蚊子園區、農田工廠，都是缺乏整體規劃的點狀開發結果。

林淑芬指出，地方不用3年內提出、不用2年內提出，只要「一定期限」以內提出來就行了，「一定期限是多久？如果沒有訂出期限，我想對地方政府來講，他們當然是越久越好」，呼籲一定要訂出具體展延時間。

民眾黨立委蔡壁如上周先在臉書發難，指行政院藉防疫之便「趁火打劫」，今在記者會上她表示，在今年的期限前，18個地方政府之中就有10個以上交不出來，她並嗆行政院長蘇貞昌，重大建設到底是誰說了算？該衝的方向應該是為了人民、國家永續來衝，而不是向財團利益「爆衝」。

蔡壁如也提到，礦業法在上一屆經濟委員會已完成委員會初審，卻沒有列為優先法案，反而在國土計畫法第15條第三項急著修法開大門，新增第四款「經行政院核定之國家重大建設計畫」，甚至行政院懶人包說帖第四頁，更直接標舉礦業土石，將夾帶門票給大財團的水泥礦場，「這次修法大門究竟是為誰而開！？」

時代力量立委陳椒華則呼籲行政院撤案，指修正草案讓執行國土計劃的邏輯本末倒置，過去政府利用重大建設名義，圈地、徵地、炒地引發社會重大抗爭事件，行政院如此修法已不是「先射箭再畫靶」了，根本是「射箭不管靶」。

