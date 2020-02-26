台中居家檢疫中心成立　盧秀燕：隨便趴趴走罰款百萬起跳

▲盧秀燕出席居家檢疫關護中心成立記者會。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府「超前防疫」」，26日成立居家隔離及檢疫關護中心，針對目前全市居家隔離73名、居家檢疫1410名的市民，由專人提供衛生醫療、生活協助、法令諮詢、心理關懷等服務，里幹事可代送三餐、丟垃圾等工作，出席的衛生福利部長陳時中也肯定市政府高度警覺心和積極防疫作為，市長盧秀燕提醒市民不要趴趴走，否則開罰以百萬元起跳。

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▲▼衛生局長曾梓展最近為了防堵疫情，顯得相當疲累。

新冠肺炎來勢洶洶，各地都有民眾正進行居家隔離或居家檢疫，為了確保民眾能在14天內獲得支援，中央要求各地方政府在3/1日前成立關護中心，而台中市政府提早在今天成立，關護中心設有9個組別，有專人針對緊急就醫、線上學習、勞工法令、心理關懷等提供諮詢，必要時協助環境消毒、身心障礙或行動不便獨居者生活協助等。

盧秀燕表示，關護中心有專人進駐，提供居家檢疫者、居家隔離者專線04-22289111分機21696、21697、21698，讓市民安心「宅在家中、守護台中」，她說，台中市曾對趴趴走的市民開出5萬元罰款，如今中央修法加重罰責，她呼籲民眾就好好宅在家，否則開罰以百萬元起跳。

▲盧秀燕和陳時中一起出席居家檢疫中心成立記者會。

「台中市防疫井然有序，讓中央非常放心」，陳時中相當肯定中市府的防疫作為，他說，中央流行疫情指揮中心20日才發文，台中市政府今天就成立關護中心，絕對不是這5天才做，一定是本來就有這樣的警覺心、相關團隊都已提早就位，感謝盧市長提早部署，相信中市府在盧市長的領導下，可以將防疫工作做到最好，中央地方一同努力守護防線。

陳時中強調，關護中心非常關鍵，是地方社區防疫最重要的一環，這條界線一定要守好，如果地方政府能站出來與中央一起合作防疫，社會的安全性一定會提高很多。

民政局明天起會發送每個居家隔離或檢疫的民眾一份「關護包」，有口罩、體溫計、服務資訊、市長關懷信、衛教資訊及電子書單等，讓民眾快速了解關護中心服務項目，並得到最完善的照顧。

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