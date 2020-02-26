　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中居家檢疫中心成立　盧秀燕：隨便趴趴走罰款百萬起跳

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台中市居家檢疫關護中心成立。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕出席居家檢疫關護中心成立記者會。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府「超前防疫」」，26日成立居家隔離及檢疫關護中心，針對目前全市居家隔離73名、居家檢疫1410名的市民，由專人提供衛生醫療、生活協助、法令諮詢、心理關懷等服務，里幹事可代送三餐、丟垃圾等工作，出席的衛生福利部長陳時中也肯定市政府高度警覺心和積極防疫作為，市長盧秀燕提醒市民不要趴趴走，否則開罰以百萬元起跳。

▲台中市居家檢疫關護中心成立。（圖／記者鄧木卿攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼衛生局長曾梓展最近為了防堵疫情，顯得相當疲累。

新冠肺炎來勢洶洶，各地都有民眾正進行居家隔離或居家檢疫，為了確保民眾能在14天內獲得支援，中央要求各地方政府在3/1日前成立關護中心，而台中市政府提早在今天成立，關護中心設有9個組別，有專人針對緊急就醫、線上學習、勞工法令、心理關懷等提供諮詢，必要時協助環境消毒、身心障礙或行動不便獨居者生活協助等。

▲台中市居家檢疫關護中心成立。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕表示，關護中心有專人進駐，提供居家檢疫者、居家隔離者專線04-22289111分機21696、21697、21698，讓市民安心「宅在家中、守護台中」，她說，台中市曾對趴趴走的市民開出5萬元罰款，如今中央修法加重罰責，她呼籲民眾就好好宅在家，否則開罰以百萬元起跳。

▲台中市居家檢疫關護中心成立。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕和陳時中一起出席居家檢疫中心成立記者會。

「台中市防疫井然有序，讓中央非常放心」，陳時中相當肯定中市府的防疫作為，他說，中央流行疫情指揮中心20日才發文，台中市政府今天就成立關護中心，絕對不是這5天才做，一定是本來就有這樣的警覺心、相關團隊都已提早就位，感謝盧市長提早部署，相信中市府在盧市長的領導下，可以將防疫工作做到最好，中央地方一同努力守護防線。

陳時中強調，關護中心非常關鍵，是地方社區防疫最重要的一環，這條界線一定要守好，如果地方政府能站出來與中央一起合作防疫，社會的安全性一定會提高很多。

民政局明天起會發送每個居家隔離或檢疫的民眾一份「關護包」，有口罩、體溫計、服務資訊、市長關懷信、衛教資訊及電子書單等，讓民眾快速了解關護中心服務項目，並得到最完善的照顧。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／鑽石公主號再增14人確診　共計705人感染新冠肺炎
「夾成鐵餅」母亡2娃獲救！　暖消送書包玩具：遺憾沒能挽回媽媽
新冠肺炎「無薪假」方案出爐　最高補貼50%！勞動部：已備妥4
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

都是台中媽！　樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」決定延期舉辦

國道平鎮系統228假期南下匝道封24小時　警方籲用路人配合改道

不只擋飛沫還能阻隔細菌！　食藥署曝「布口罩」使用時機

台北里長免費發放口罩跟「水神」　公園湧進千人！看不到隊伍的盡頭…

白沙屯媽祖遶境是否暫停？　拱天宮：配合政府「可延不可停」

台中居家檢疫中心成立　盧秀燕：隨便趴趴走罰款百萬起跳

配合防疫　大觀音亭暨祀典興濟宮停辦「春祭大典」

防新冠肺炎疫情！　彰化縣畢旅、校外教學 延後到5月後

振興全台360家休閒農場！陳吉仲：將推出250元農業體驗抵用券

維護空氣品質　中南部10縣市環保局聯合稽查空品

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

《託陰2：布拉姆回來了》精彩預告

北監「38位受刑人」組口罩工廠　暖心：多做1份，社會就多1份安全

都是台中媽！　樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」決定延期舉辦

國道平鎮系統228假期南下匝道封24小時　警方籲用路人配合改道

不只擋飛沫還能阻隔細菌！　食藥署曝「布口罩」使用時機

台北里長免費發放口罩跟「水神」　公園湧進千人！看不到隊伍的盡頭…

白沙屯媽祖遶境是否暫停？　拱天宮：配合政府「可延不可停」

台中居家檢疫中心成立　盧秀燕：隨便趴趴走罰款百萬起跳

配合防疫　大觀音亭暨祀典興濟宮停辦「春祭大典」

防新冠肺炎疫情！　彰化縣畢旅、校外教學 延後到5月後

振興全台360家休閒農場！陳吉仲：將推出250元農業體驗抵用券

維護空氣品質　中南部10縣市環保局聯合稽查空品

「夾成鐵餅」母亡2娃獲救！暖消急送書包玩具到醫院...遺憾沒能挽回媽媽

《極地守護犬》真有其狗「與小說細節幾乎相同」　導演老婆找到的

港版CSI在台取景！黃浩然想念臭豆腐…盼疫情穩定：再到台灣玩

京站小碧潭3／3試營運開門見客　30間美食品牌大公開

防疫大烏龍！確診數誤植「–107」　湖北荊門市長遭誡勉

每店最多提供百瓶以上！家樂福「台糖產75%防疫酒精」3/2再度開賣

游錫堃接見日台交流協會駐台代表　盼台日關係再創新局

陳語安秀Oris被男友吳克群話題包圍　「今天主角是我！」

快訊／鑽石公主號再增14人確診　總計共705人感染新冠肺炎

支持新冠肺炎疫情防控！習近平、李克強、栗戰書等7人捐款

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

生活熱門新聞

網傳口罩變好買　他一查庫存爆量驚呆

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

好市多愣見「檳榔量販包」！真相超驚喜

快訊／新冠肺炎再添1例！

開學日 屏東有家長過度恐慌不敢讓學生到校

顏清標捐3千萬防疫　陳時中回應了

網憂金融危機　曝產線情況：耗材也開始缺

26℃→17℃濕涼大變天！降雨熱區出爐

大甲媽遶境續辦！但不排除延期「媽祖很期待外出訪友」

網算數學學測「選填A題」崩潰：根本國小程度

北東明高溫掉7°C！228連假天氣懶人包

開學日全台578學生發燒　防疫物資3/2前到位

非法外籍看護遭傳染將公布活動足跡

更多熱門

相關新聞

遶境風險高　陳時中不排除和鎮瀾宮溝通

遶境風險高　陳時中不排除和鎮瀾宮溝通

儘管大甲鎮瀾宮已將今年遶境規模大幅縮減，但衛生福利部長陳時中26日下午出席台中居家檢疫關護中心成立時仍認為，如何在傳統宗教和防疫工作取得平衡？是政府努力方向，他再次強調遶境所帶來的風險相當高，不要讓媽祖擔心，他還說不排除和鎮瀾宮任何的溝通機會。

中市府超前部署兵推疫情傳播

中市府超前部署兵推疫情傳播

醫事人員出國禁令「診所不限制」　指揮中心曝關鍵原因！

醫事人員出國禁令「診所不限制」　指揮中心曝關鍵原因！

名嘴爆陳時中原本下場　鄭弘儀驚

名嘴爆陳時中原本下場　鄭弘儀驚

中市府：大甲媽遶不遶境這幾天有結果

中市府：大甲媽遶不遶境這幾天有結果

關鍵字：

盧秀燕陳時中關護中心

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

開Uber載到Makiyo、謝和弦！「私下真實一面被起底」

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

網傳口罩變好買　他一查庫存爆量驚呆

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

韓歌手離婚小17歲妻　結婚16月就喊卡

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

21歲女大生斷魂！轎車未依號誌左轉害命

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

平價iPhone SE2 傳六種顏色！海軍藍取代香檳金　造型類iPhone 8

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面