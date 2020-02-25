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全國各宮廟遶不遶境　盧秀燕：中央已協調這幾天會有結果

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▲盧秀燕和顏寬恒表示，中央對大甲媽遶境要有一套規範。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕表示，市府配合中央對遶境的因應處理。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

正值防疫期間，大甲媽遶不遶境引發國人高度重視，台中市政府民政局長吳世瑋表示，內政部已和全國各大宮廟協調，這幾天會有結果，市府會全力配合，前立委顏寬恒則說，宮廟能不能遶境，疫情指揮中心應該和內政部擬出一套規範，不過，他還是希望信徒能多多走出來。

▲盧秀燕和顏寬恒表示，中央對大甲媽遶境要有一套規範。（圖／記者鄧木卿攝）

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▲顏寬恒說，中央疫情中心和內政部應有一套規範。

被喻為世界三大宗教盛事的大甲媽9天8夜遶境將在3月19日晚上起駕，每年都吸引上百萬名信徒參與遶境，但今年不巧碰上新冠肺炎疫情，信徒們共餐或共睡廟宇大通鋪，引起外界擔憂會有群聚感染的問題，不但醫界、網友表明希望停辦，立法院副院長蔡其昌、前立委洪慈庸也都建議信眾線上參與或是向媽祖請假。

台中市長盧秀燕表示，中央有發布一套指引手冊，供各宮廟參考，市府會緊盯並掌握疫情發展，視疫情變化做出回應，說不定遶境會有變化也說不定。

吳世瑋則說，內政部長徐國勇已和要辦遶境的宮廟有過協調，要不要遶境，這幾天會有結果，市府會根據協調結果再做回應。

顏寬恒則說，大甲媽遶境是國際重大的宗教盛事，雖然碰上新冠肺炎疫情，但鎮瀾宮已針對信眾用餐、環保消毒、醫療後勤等準備充足，廟方已做好萬全準備，不論遶境辦不辦，中央疫情指揮中心和內政部應該擬出一套規範，他還是希望信眾走出來，多多曬太陽。

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