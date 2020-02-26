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模擬「新冠肺炎患者市區趴趴走」　台中市府超前部署兵推因應

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▲台中市政府在防疫會議兵推確診案例趴趴走的處置。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市超前布署，模擬確診病例到處趴趴走的因應作為。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

新冠肺炎疫情席捲全球，台中市雖未出現社區感染，市府仍率先模擬國外旅行團確診個案，竟在市區趴趴走，造成社區大規模感染的處理情形，由市長盧秀燕擔任指揮官，她表示，市府面對疫情「超前部署」，料敵從寬、禦敵從嚴，藉由兵推提升跨局處應變協調能力，盼將疫情影響降到最低。

▲台中市政府在防疫會議兵推確診案例趴趴走的處置。（圖／台中市政府提供）

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台中市政府26日在防疫會議上舉行兵棋推演，模擬國外旅行團確診個案所造成的疫情在社區大規模傳播，檢視各局處應變處置標準作業流程，包含災前整備、災中應變、災後復原三階段，以及協調、整合、指揮與調度能力，台中市應變醫院部立台中醫院也一同參演。

衛生福利部疾病管制署中區管制中心主任劉碧隆、傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬也到場督導，劉碧隆肯定台中「洞燭先機」，提早進行兵棋推演；黃高彬則以孫子兵法「無恃敵之不來，恃吾有以待之」，肯定台中提前進行跨局處整備。

盧秀燕強調，市府各局處將依據今天兵推經驗，再持續檢討、演練、反覆測試，強化跨局處聯繫溝通能力，盼將疫情影響降到最低，也呼籲市民無須過度恐慌，市府持續關注疫情，全力戒備。

盧也提醒，中央昨日公告實施特別條例，違反居家隔離、居家檢疫防疫措施者，罰鍰將提高至100萬元，呼籲民眾共體時艱，配合防疫。

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