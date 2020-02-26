振興全台360家休閒農場！陳吉仲：將推出250元農業體驗抵用券

▲陳吉仲說，提供受到衝擊的休閒農場12個月的貸款利息補助，不分新舊貸。（圖／翻攝陳吉仲臉書）



記者許展溢／台北報導

立法院三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，匡列600億預算，協助國內受新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊的各行各業度過難關。農委會主委陳吉仲今（26日）表示，農業部門也是重要的對象，後續會透過電子商務推出每份250元的農業體驗抵用券。

陳吉仲在臉書提到，自己星期一、二，陸續到南投和苗栗，與中部地區和北部地區的休閒農場及田媽媽座談，跟大家一起討論如何把疫情的負面影響轉為正面，改善休憩環境並提升服務品質，吸引消費者獲得更好的農遊體驗。

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▲紓困振興休閒農業。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

陳吉仲說，提供受到衝擊的休閒農場12個月的貸款利息補助，不分新舊貸，減輕休閒農場的還款壓力，同時鼓勵休閒農場藉著這段時間去進行平常沒空做的軟硬體環境改善和服務升級，補助最長6個月、每月每人1.5萬元的雇工費用和最高50萬元的購料費用，幫助休閒農場提升競爭力。

陳吉仲接著指出，也鼓勵開發新商品或是發展新體驗，將提供每項最高15萬元的獎勵；想要改善環境升級服務的田媽媽，我們也會提供每家最高20萬元的獎勵。除此之外，透露後續還會透過電子商務推出每份250元的農業體驗抵用券，吸引消費者。

▲陳吉仲建議大家可以到全國360家休閒農場活動。（圖／翻攝陳吉仲臉書）



陳吉仲表示，因國際疫情不斷升溫，國人出國旅遊經常選擇的日本、韓國都提升了旅遊警示等級，喜歡親近大自然的朋友，可以到全國360家休閒農場和119家田媽媽體驗各式各樣的農遊活動。