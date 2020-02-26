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日媒報導台灣總統支持度「急速上升」　因為對新冠肺炎採取嚴厲措施

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▲▼蔡英文發表「敞廳談話」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲日媒報導，台灣總統的支持度因為採取嚴厲措施防範新冠肺炎，支持度急速上升。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林彥臣／綜合報導

來自中國武漢的新冠肺炎（COVID-19）席捲全球，防疫的效率不僅攸關國民的健康，甚至成為各國元首的「政權保衛戰」。日本媒體《朝日新聞》、《每日新聞》對於台灣的工作都報導指出，台灣總統的支持度急速上升，因為對新冠肺炎採取嚴厲的措施。

綜合日媒報導，台灣總統蔡英文正採取迅速、嚴厲的措施以防止新冠肺炎的蔓延，包括禁止遊輪停靠、最早禁止中國人入境等等，讓政府受到台灣民眾歡迎的程度迅速上升，比起上個月剛連任成功的時候還增加了11.8%。

日媒引用台灣民意基金會24日公布民調顯示，蔡英文政府的支持度達到68.5%，僅次於2016年5月剛上任時的69.9%，對於防疫工作方面的滿意度，75.3%受訪者回答80分以上。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中，每天至少召開一次記者會，這底披露訊息。（圖／記者林敬旻攝）

蔡政府在1月26日就禁止湖北武漢居民入境，2月6日對中國全境實施入境限制，並且禁止遊輪停靠，衛福部長每天至少舉行一次新聞發布會，徹底披露訊息，每個醫療機構還引入一種系統，讀取健保卡顯示病患是否前往過疫情嚴重的國家，例如中國、日本、南韓。

台灣曾經在2003年經歷過SARS，造成37人死亡，這讓公眾對於傳染病具有很強的防控意識，總統蔡英文在當時在內閣擔任則中國政策的部長（陸委會），台灣的副總統陳建仁是流行病學專家，當時擔任衛生署長，負責疫情管控，但是台灣受感染的人數還在逐漸增加，情況仍然無法預測。

原文連結

台湾総統の支持率が急上昇　新型コロナウイルスへの厳格対応を評価

台湾・蔡政権の支持率急上昇　新型コロナへの厳格対応を評価

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