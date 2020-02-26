喜歡跟愛的差別！當你只在意「這件事」時就是愛了

▲喜歡跟愛哪裡不一樣？可以用「這件事」辨別。（示意圖／CFP）



文／若終究沒有永遠，每個有你的瞬間都是多一點

記得張愛玲曾說：「若只是喜歡，又何必誇張成愛。」

是啊，若只是喜歡，又何必要誇張成愛呢？

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或許今天，你遇見一個有好感的人，在相處的過程中，你慢慢加注了期待，漸漸地你越來越在意，你的情緒開始隨著他的一舉一動而起伏。

最後你發覺他變得冷漠，你們斷了聯絡，你覺得好像全身的力氣被抽乾，像是失戀一樣難受。

可是你記得嗎？只是有好感，只是喜歡。

愛是由喜歡堆疊而成的產物。我常想，在成為愛之前，能不能讓喜歡只是喜歡？有你很好，沒有你也沒關係的那種喜歡。

很多時候，我們習慣把感覺放大，把好感放大，然後把難受也跟著放大了。

我們口中嚷嚷著愛，但回過頭來問問自己：你們才相處了多少時間，你懂得他多少，又願意為他付出多少？

愛有愛的難得，有愛的珍貴；喜歡有喜歡的自在，有喜歡的單純。而在珍貴之前，其實我們該做的，就只是好好享受單純。

我們必定會憧憬愛的熱烈，卻忘了在最初的怦然心動之後，該要有的包容，可能得承受的摩擦，甚至是責任。

或許是過於期待，讓我們在自己都沒有發覺的期間，把許多事情與感受都撐得太大了。把喜歡，都誇張成了愛。

承認只是喜歡沒有什麼不好；說愛，也不見得比較偉大。刻意誇張，卻忘了有些難得，是因為自然而然。

喜歡和愛不是誰隨意說了算，而是對於彼此之間承諾的約定，願意去承擔。那究竟什麼是愛呢？或許是，當我們都不再執著於其中的差別，只在意對方的感受時，那就是愛。

★本文經采實文化授權，摘自《若終究沒有永遠，每個有你的瞬間都是多一點》。