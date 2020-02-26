王子、公主都是自己養出來的！3星座最容易被寵壞　射手自由過頭「飛太遠」

▲有人表達愛意的方式是，把對方喜歡的東西都送到他的眼前，沒有節制地寵溺另一半，但這很可能讓戀人漸漸失去相處時的分寸。（圖／翻攝自Pixabay）

記者張芳瑜／綜合報導

在情人眼裡，另一半總是那麼樣討人喜歡、惹人憐愛，恨不得把全世界最好的都給對方，平常不會做的事，若是戀人提出要求，真的拒絕不了，只想滿足對方，看到戀人的笑容就心滿意足，不過這樣寵溺對方卻有可能把戀人給寵壞了，《星座好朋友》整理出12星座中，最容易被寵壞的3個星座，快來看看另一半上榜了沒有。

射手座

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射手座就是神經大條，雖然他們人很好，但表達常常太過於直接，不太會為別人著想。和這樣的射手談戀愛，身為他們的另一半就需要懂分寸，別讓射手放飛自我。因為他們愛自由是人盡皆知的事情，在愛情中有足夠的空間會很開心，但要是讓他們太過自由，可就容易「飛太遠」，會寵壞射手戀人的。

雙子座

雙子座腦子古靈精怪，小聰明不少，也很懂得替自己撈好處，而且嘴上功夫同樣厲害，甜言蜜語自然難不倒他們，總能把戀人哄得心花朵朵開。這樣的他們雖然很得人寵，但如果太過寵愛、老是順著他們，有一天他們很可能會爬到另一半的頭上，到時候想管也難了。

處女座

處女座在愛情裡需要滿滿安全感，所以會希望被放在手心裡呵護，不過要是一下子給太多太滿，處女座會把寵溺看成理所當然，變得容易無理取鬧、得意忘形。所以和處女座的戀人相處，是要有節制的寵愛，適當的鼓勵能幫助戀人成長，過頭的寵愛則是會讓他們無法無天。