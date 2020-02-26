助台商抗擊疫情影響　江蘇推10項針對性措施

▲江蘇推動專項措施，協助台商抗擊疫情影響。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

做為台商在大陸投資最密集的地區之一，江蘇省昨（25日）發布10項針對性措施，支持台資企業應對疫情影響，並於今天由官方媒體對外發布，內容包括協調復工復產、解決用工困難、強化金融支持、穩定供應鏈、企業有序轉移等。

通告表示，目前，江蘇省近3000家規模以上台資企業復工率超過90%，而該《若干措施》係統整省發改委、科技廳等20個相關部門意見後制定而成。

▲江蘇是許多台商投資的大本營。圖為台積電南京廠。（圖／ET資料照）

措施內容包括，積極協調企業安全有序復工復產、切實幫助企業解決用工困難、強化金融支持、穩定企業供應鏈、優化服務方式、支持台資企業紮根發展、支持重大項目建設、支持台資企業有序轉移、大力支持台灣青年在蘇就業創業、保障台企台胞同等享受政策支持共十個方面。

江蘇省台辦強調，此舉是為支持在蘇台資企業精準應對疫情影響，克服經營困難，提振發展信心，促進蘇台經濟合作平穩健康發展。

根據執行內容，江蘇將透過服務窗口和搭建綠色通道，專門支持企業復工，並將台商納入「受疫情影響小微企業融資綠色通道」服務範圍，和推出相應的減稅降費措施、投資獎勵制度，支持台資企業轉型發展等。

對於青年工作，江蘇省提出，加強對在蘇台灣青年的防疫指導，主動關心了解台灣青年返蘇工作、生活情況和思想動態。及時解決台灣青年創業企業復工生產和台灣青年工作、生活中遇到的困難問題；根據各地實際情況，確保符合條件的台灣青年創業企業享受到創業補貼、創業融資擔保的貸款貼息。

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