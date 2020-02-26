「寶瓶星號返台者沒篩檢體」論壇亂貼文　刑事局赴新北逮無業男

記者張君豪／台北報導

刑事局日前接獲嚴重特殊傳染病肺炎中央流行疫情指揮中心轉報，防疫機關發現有民眾涉嫌於2月13日在網路MOBILE論壇公開頁面發文「寶瓶星號剛放回的一千七百人只量體溫沒篩檢檢體，這保證是真的，我沒在編故事」、汙衊辛苦防疫人員登船進行篩檢病毒防疫的不實指控，刑事局2月20日約談這名家住新北市無業的陳姓男子（59歲）到案說明。

▲刑事局偵四大隊宣布破獲造謠寶瓶星號返台者未體檢假訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊宣布破獲造謠寶瓶星號返台者未體檢假訊息，偵四大副大隊長王志成說明案情。（圖／記者張君豪攝）

陳姓男子到案後，說明自己的犯案動機，是因為不滿政府篩檢比例過少，便自行撰寫假訊息「寶瓶星號剛放回的1700人只量體溫沒篩檢檢體」發布MOBILE論壇；警方向他說明，防疫指揮中心2月8日就曾召開記者會說明，防疫登檢過程有依循SOP進行嚴密作業，陳男頓時啞口無言，刑事局獲偵四大隊偵一隊訊後將他依違反社會秩序維護法第63條函送新北地方法院簡易庭裁處。

刑事局呼籲，流行疫情或防治措施等相關資訊都將由中央流行疫情指揮中心統一對外公布，製造或轉傳有關武漢肺炎未經證實確診疫情的任何訊息，將造成民眾恐慌，嚴重影響社會安寧，檢警將加強查緝，請民眾切勿隨意轉傳張貼以免觸法。

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