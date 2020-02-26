新冠肺炎學童確診　高市府促補習班落實戴口罩！加強「五道防線」

▲防堵新冠肺炎入侵與感染高雄市教育局促補習班戴口罩 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

新冠肺炎（COVID-19）第31個確診個案，是住在新北市11歲學童，寒假期間曾上補習班，中央流行疫情指揮中心表示，已經匡列相關師生54人，其中同班者必須居家隔離。對此，高雄市也表示補習班屬密閉空間應落實戴口罩，並籲補習班配合防疫「五道防線」，包括健康監控等，防堵疫情擴大。

由於新北市傳出11歲學童確診，導致就讀學校、補習班人員受到波及；高雄市教育局重申補習班屬密閉空間戴口罩的規定，呼籲全市補習班配合衛生局加強防疫「五道防線」，健康監控、口罩配戴時機、手部衛生、環境管控與衛教宣導，全面防堵新冠肺炎入侵與感染。

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▲學生至補習班應先消毒。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市教育局長吳榕峯表示：「除了要求補習班所有人員戴上口罩，教育局也要求補習班定時以漂白水進行環境清潔消毒與紀錄、督促學生勤洗手、做好健康自主管理、張貼防疫宣導海報，配發口罩、酒精確實管控、登載使用情形，有效確保物資運用，以全時消毒的方式落實防疫。」

另外，高雄市教育局因應教育部延後2月25日開學，避免出現防疫破口，於1月31日邀集高雄市補教協會、大型連鎖補習班系等業者共同研商嚴密補習班防疫作為，除了提供「嚴重特殊傳染性肺炎防疫作為現況查檢表」，登載於補習班資訊管理系統，要求業者務必確實檢查與落實；且補習班多屬密閉空間，容易有群聚感染的風險，要求所有人員，包括師生、家長與櫃檯人員等，進入補習班戴口罩與補習班定點、定期消毒的規定。

此外，為讓補習班等相關業者防疫落實，保護每個孩子，吳榕峯也呼籲全市補習班配合衛生局加強防疫「五道防線」，健康監控、口罩配戴時機、手部衛生、環境管控與衛教宣導，並以「實地查訪」、「落實通報」、「有效宣導」與「資訊即傳」等四大策略全面防堵疫情。

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