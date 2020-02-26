動團8訴求要政府保護動物！陳吉仲曝蔡英文追很緊「不會放鬆」

▲「挺動保，沒防疫假」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

時隔20年，動保團體大會師，成立「動物保護立法運動聯盟」（動法盟）拼動保改革全面修法。今（26日）提出動物保護入憲、動物人道救援等8大訴求。農委會主委陳吉仲特別到場表示，該支持和討論的農委會都會邀大家逐步執行。

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動法盟成員有中華民國關懷生命協會、中華民國保護動物協會、台灣動物社會研究會、台灣動物保護行政監督聯盟、台灣防止虐待動物協會、世界愛犬聯盟、台灣動物保護法律研究協會與慈愛動物福利基金會。8大訴求包括，支持「動物保護」入憲、動物非「物」，動物傷害慰撫金法制化、動物保護警察法制化、動物人道救援法制化、動物科學應用資訊公開與資源分享法制化、實驗動物獸醫專業養成法制化、畜禽魚類友善生產系統法制化，和蔬食推廣法制化。

▲何宗勳希望，新會期立委們支持修法，同時展開社會對話。（圖／記者屠惠剛攝）



動督盟秘書長何宗勳提到，上次動團大會師是1998年為了推動動保法，20年來歷經政黨輪、街頭衝撞，去年10月提出8大訴求，這次有超過60個團體支持，由動法盟的7大團體主推，不再像過去各界總是認為各團體各自提法案。最希望的是未來4年有些進展，盼新會期立委們支持，同時修法與展開社會對話。

今跨黨派立委林奕華、蔡壁如、陳椒華、黃世杰、林楚茵和鄭麗文出席各自表示意見強調，動物是財產不是東西，不論任何物種都是生命，從最近新冠肺炎等病毒，都是因為人畜共通，不尊重動物產生的結果。

▲陳吉仲說，針對8訴求農委會都會協助。（圖／記者屠惠剛攝）



陳吉仲說，動物保護區分野生動物保育、經濟動物、寵物和其他動物，8訴求今天討論完後，農委會不會只是回應，結束會盡快邀請各位具體一項項去討論並執行，都會樂意協助。陳吉仲也提，部分瀕臨絕種動物愈來愈少，前年開始全面性調查，盤點後還要探討為何會消滅等狀況，預計最晚3月初公告相關資訊。

另外，動團長期呼籲要設置動保警察，陳吉仲表示，該是總統蔡英文已有回應，且農委會每月都要提交總統府動物保護進度報告，蔡英文追很緊，這議題不會放鬆。陳吉仲認為，動保警察重點是叫警察來做動保，不要把名詞放重點，重點是執行動保警察內容是什麼？如動物被虐待時要怎麼執行？ 從該角度思考，才有解套空間。

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