砸錢推「溯源餐廳」挨批沒成效　農委會揭真正目的：會盡力去做

▲農委會表示，溯源餐廳目的是要推廣產銷履歷，是多元管道之一。（圖／記者王兆麟攝）



記者許展溢／台北報導

消基會今（23日）召開記者會指出，農委會從2013年開始至今，花了2千多萬元推「溯源餐廳」計畫，但調查發現全台只有19％（255家）餐廳有溯源，批農委會推動不利，要加強教育、宣傳。農委會表示，溯源餐廳目的是要推「產銷履歷」，消基會的建議很正面，後續會改善盡力去做。

消基會說明，今年與國際扶輪3521地區成立食安計畫委員會，進行「溯源餐廳」調查，結果竟發現全台僅有255家餐廳有溯源餐廳標章。大台北地區抽樣115家餐廳裡，僅22家是「溯源餐廳」，另外93家（占81％）都不是。其中，一般餐廳、飯店未參與溯源餐廳的比例高達90％，速食店80％，反倒連鎖餐廳參與度較高（31％），但也有69％未參與。

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▲農委會挨批７年花２千萬推溯源餐廳，卻不到2成配合。（圖／記者崔至雲攝）



消基會質疑，農委會推動可溯源、具履歷「溯源餐廳」，從資料顯示，7年時間花費不少經費，2015年花550萬元、2016年1000萬元、2018年500萬元、2019年400萬元，一直到2020年一樣花了300萬元，總體投入資源多，參加「溯源餐廳」卻很低。

農委會企劃處指出，溯源餐廳目的是「推廣產銷履歷」，溯源餐廳只是多元管道之一，這些餐廳是透過資訊平台協助找來的，餐廳多少很難界定，對於消基會意見，也覺得很正面，後續會再改進，盡力去做，並強調接下來仍會按照原本計畫進行，希望能有愈多餐廳認同加入，達到推廣產銷履歷目的。

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