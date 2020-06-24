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離岸風電24案陸續施工…打樁噪音可能弄瞎白海豚！專家祭無人機把關

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▲▼台中,白海豚。（圖／台中海巡署提供）

▲白海豚。（圖／台中海巡署提供）

記者許展溢／台北報導

我國目前通過環評審查的離岸風電案件共24案，近年陸續展開施工作業，但工程屢遭環保團體質疑會危害僅剩約50隻，數量持續下降的白海豚生態，且去年竹南離岸風場違法施工遭罰150萬元，環保署挨批裁罰竟高高舉起，輕輕放下。環保署今（23日）表示，將展開跨部會合作，利用科技執法，把關離岸風電開發。

環團指出，打樁過程噪音很可能導致其聽力受損，影響白海豚進行覓食、求偶、與同伴溝通等活動，等於是弄瞎牠，環保署應對開發商進行更嚴格的監督與懲處。台灣媽祖魚保育聯盟理事長文魯彬說，開發商曾在環評承諾中提到，需在具有強大衝擊與破壞性的「打樁之前和打樁期間」，安排8至10艘觀察船作為「減輕措施」，根據鯨豚專家說法，這種減輕措施已是最「便宜」且「最容易實施」的方法之一，開發商卻沒辦法做到，環保署應儘速採取強而有力的行動。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 台灣蠻野心足生態協會、台灣媽祖於保護聯盟、彰化縣環境保護聯盟等環團，到環保署前提出「公民告知函」，針對風電廠違法施工恐影響白海豚滅絕提出要求。（圖／記者林育綾攝）

▲環團曾到環保署呼籲，應儘速採取強而有力的行動，避免傷了白海豚生態。（圖／記者林育綾攝）

蔡政府上任後推再生能源，環保署表示，目前陸續展開施工的離岸風電案件，因開發地點位於海上且工程複雜，面臨現場監督查核不易的疑慮，為有效檢核相關環評承諾的執行，會展開跨部會合作，包括經濟部能源局、海洋保育署、海巡署等部會聯手組成平台，要以加強橫向溝通及資訊交換等作為，並輔以科技工具精進查核方式，務求完整執法，確保開發單位確實落實環評承諾。

環保署指出，我國目前通過環評審查的離岸風電案件共24案，近年陸續展開施工作業，離岸風電計畫有開發量體龐大、工程複雜度高且位於海上的特點，如何督察是環保署的全新挑戰。為能有效檢核相關環評承諾的執行，也改善現場監督查核不易，已邀集相關機關召開研商會議。

▲▼環保署表示，利用無人機，把關離岸風電開發。（圖／環保署提供）

▲環保署表示，利用無人機，把關離岸風電開發。（圖／環保署提供）

環保署強調，「跨部會合作是未來執法的趨勢」，今年環保署已與海保署合作，完成制訂台灣鯨豚觀察員制度作業手冊，這份手冊不但開發單位需要參考執行，更建立海洋生態保育環評承諾提升相關預防及保護工作資料完整性及一致性標準。此外，運用科技，環保署執法方式也將從過去的二維平面尺度檢視，升級到三維空間尺度查核，例如透過無人機確認船隻配置、船隻自動識別系統即時掌握及回溯海域施工狀況，也可降低人員頻繁出海的相關風險。

對於去年發現個案開發單位有觀察船及鯨豚觀察員派遣數量不足的情形，並於掌握相關事證後裁罰環評法最高罰150萬元，環保署指出，請各離岸風電開發單位未來開發時務必依環評承諾辦理，也將持續透過科技工具查核、專家學者輔助及各相關部會機關合作的機制，督促開發單位善盡責任，落實執行環評承諾，達到綠能建設、生態保育、環境保護三者共榮。

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