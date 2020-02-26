大甲媽祖遶境「如期舉行」！王定宇提2點建議：防疫指揮官應該下令停止

▲王定宇提出2點建議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

地方中心／綜合報導

媽祖遶境活動是民間一大宗教盛事，但不少民眾擔心會因此成為防疫突破口，而稍早大甲鎮瀾宮表示，大甲媽祖遶境會如期舉行，但如果政府單位要求取消，就會依照也會全力配合政府的政策取消。對此，民進黨籍立委王定宇表示，「防疫指揮官應該下令停止或延後繞境。」

王定宇在臉書發文表示，現在已經到了決斷時刻，而他也提出了兩點建議，「既然幾家決定繼續繞境的廟方，都表示會尊重政府防疫決定，根據立法院昨天三讀通過的特別條例第七條授權，防疫指揮官應該下令停止或延後繞境。」

此外，除了遶境活動以外，他也呼籲將於3月1日舉辦的「台南古都國際馬拉松」，台南市政府也應該宣布取消或延後，而他最後也提到，「神明慈悲、人間防疫，這樣才是敬天愛人」。

另外，關於是否停辦、延期大甲媽祖遶境一事，稍早顏清標也出面說明表示，「距離遶境起駕的日期，尚有20多天，我們也會繼續密切注意疫情的發展，我們也會全力配合政府的政策...即使到了前幾天，疫情中心宣布不能辦，也就配合政府不會辦，如果政府說要取消就會取消。」

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