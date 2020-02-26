1周破3萬人遶境！白沙屯媽祖「是否停辦一年」投票擠爆　信眾喊：防疫優先　

▲白沙屯媽祖是否如期遶境，引發各界反彈！（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

大甲媽祖遶境將在3月19日起駕，顏清標無懼醫界勸阻聲浪，證實將照常舉行！而另一「天后」白沙屯媽祖遶境也預計在同月24日舉辦遶境，是否跟進舉辦？廟方曾透露，除「封城」否則還是傾向如期舉辦，目前也發起網路投票蒐集信眾心聲。

白沙屯媽祖網路電視台在YouTube發起投票活動，「您覺得遇武漢肺炎（新冠肺炎）2020白沙屯媽祖往北港徒步進香該如何應對？」事實上，廟方透露，白沙屯媽祖9天8夜的遶境行程，從2月19日開放報名後，不到7天時間，就有超過3萬人的報名。

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投票方面，上線不到一天就湧進7600多人，60%信眾支持「非常時期配合中央政府防疫政策辦理」，接著26%信眾認為「停辦一年」，9%信眾選擇「依農曆12月15日擲筊結果如期進行」，剩下5%信眾選擇「延後二至三個月再行辦理」。

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▲信眾喊：配合政府！（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台YouTube）

大批網友也在底下喊話，「停辦拜託，活生生韓國的例子，不要增加醫療人員的負擔」、「不遶境媽祖不會怪罪世人的，媽祖娘娘也不希望看到信眾因為參加而生病的﻿」、「當然是停辦。大家團結起來繼續守下去，瘟疫總是會過，而必須把信仰跟人民一直都保護著。宗教集會活動根本就不差這一次，這個時間硬要集會遊行，才是害整個土地變得更慘」、「其實有種折衷方案，如果還是要如期進香，只要由廟方工作人員前往北港就好，有報名香燈腳全部不要跟隨（疏文還是有寫上香燈腳的名字），改成由廟方將信徒的進香旗送到北港，越少人越能減少群聚感染的機會」、「台灣好不容易守住疫情，真的不要因此造成大規模的感染阿！我愛媽祖」。﻿

▲信眾虔誠參拜媽祖。（圖／記者黃孟珍翻攝）

為此，拱天宮總幹事陳春發表示，一直都很相信政府的防疫措施，更相信媽祖會保佑參與的信徒，但防疫還是要從自己做起，雖然有信徒的公司免費提供2萬瓶消毒液，但為了提升防疫措施，委員會已著手研擬安排噴霧消毒車加入進香隨行行列，沿途不定點幫經過的進香隊伍噴灑消毒水，一路持續防疫到北港，回程也是同樣作法。

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