疫情延燒校園　台大杜鵑花節改線上、政大徵才活動停辦

▲因應新冠肺炎疫情，台大杜鵑花節改為線上舉行開幕式、社團博覽會也將延後辦理。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，不少學校為避免大型活動可能增加群聚感染風險，這學期原本既定的活動都進行調整。台灣大學指出，杜鵑花節改為線上舉行開幕式、社團博覽會也將延後辦理。政大停辦3月徵才活動。

台大說明，上半年例行性活動和會議是否舉辦，將視疫情發展及中央疫情指揮中心資訊因應調整，目前已決定將原訂三月份舉辦的校園徵才博覽會延至五月辦理，杜鵑花節改為線上舉行開幕式及學系博覽會，社團博覽會亦將延後辦理。

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▲台科大校慶、就業博覽會，都先延期辦理，也擬定相關規範，讓師生配合。（示意圖／台科大提供）

清大提到，校慶活動日是4月26日，目前照常籌辦，3月中將召開籌備會議，屆時會依據新冠肺炎疫情來討論活動是否變動。即使決定如常辦理，也會按照防疫守則做好環境消毒與人員管控。另外，清大畢業典禮在6月13日舉辦，4月下旬才會召開籌備會議，屆時再視疫情討論活動是否變動，以及因應措施。

台科大也說明，目前校慶、就業博覽會，都先延期辦理，也擬定相關規範，讓師生配合。另外，清大與交大，因新型冠狀病毒疫情，通常於每年3月舉辦兩校的體育校際比賽「梅竹賽」，目前將停辦。此外，交大也說明，目前，大型研討會、企業校園徵才活動延期舉辦，防疫小組也針對大型活動研擬應變計畫，落實防疫措施；校慶日為4月11日，目前籌備中，會因應疫情研擬是否變動，如照常辦理，會確實落實防疫措施。

政大表示，因應防疫措施，目前校方暫停所有大型室內活動與會有群聚的室外活動。原預計3月開跑的徵才月活動包括企業說明會和博覽會取消實體活動，徵詢仍有意願廠商改採線上形式舉行；5月中旬的校慶和6月畢典將如期舉行，但縮小規模進行，唯若活動期間疫情升溫，則校方將再另行公告。



