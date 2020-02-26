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新冠肺炎累計確診快破8萬例！　大陸最新研究：總體病死率約2.3%

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▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,疫情（圖／翻攝自微博）

▲研究顯示，新冠肺炎總體病死率為2.3%。（圖／翻攝自微博）

記者洪珮瑄／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，截止今（26）日上午9點21分，大陸累計確診已達77,789例，死亡則有2,666例。中國疾病預防控制中心最新研究顯示，新冠肺炎總體病死率為2.3%，且死亡病例全部伴有呼吸衰竭、多器官功能障礙或敗血性休克等症狀，危重新冠肺炎患者病死率高達49%。

據《財新網》報導，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友所寫的文章《中國72314例新冠肺炎病例的特點和教訓》，24日發表在《美國醫學會雜誌》上，內文總結大規模病例下，研究發現並討論針對新冠肺炎防控的認識和教訓。

文章中指出，該研究樣本採用截至2月11日的病例數據，在72,314例累積病例中，44,672例被確診為新冠肺炎、16,186例為疑似病例、10,567例為臨床診斷病例，以及889例無症狀病例。在44672確診病例中，死亡病例為1,023例，而研究發現，樣本中的死亡病例全出現在危重患者群體中。

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,疫情（圖／翻攝自微博）

▲老人患新冠肺炎死亡率偏高。（圖／翻攝自微博）

論文中，將「危重患者」定義為呼吸衰竭，包括敗血性休克、多器官功能障礙或衰竭，佔確診患者的5%，達到2,087名，而死亡為1,023例。此外，超過一半的死亡病例都出現在70歲以上的患者群體中；其中，70-79歲患者病死率為8%、80歲以上患者為14.8%。

除了危重病患外，其他患者被歸類為輕度或嚴重，均暫未出現死亡報告。其中，輕度患者（非肺炎和輕度肺炎）佔81%，嚴重患者（即呼吸困難，呼吸頻率≥30/ min，血氧飽和度≤93％，動脈血氧分壓與吸入氧分數之比<300等）佔14%。

綜合三類病患（危重、輕度、嚴重），新冠肺炎總體病死率為2.3%。另外，研究指出，患有心血管疾病的新冠肺炎患者病死率為10.5％、患有糖尿病的病死率為7.3％、患有慢性呼吸道疾病的病死率為6.3％、患有高血壓的病死率為6.0％、患有癌症的病死率為5.6％。據悉，大陸目前的危重症救治壓力已在日趨緩解中。

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