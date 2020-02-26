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1個月接診3000名病人！　湖北醫生家中猝死「未認定工傷」...家屬氣炸

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▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲劉文雄醫生一個月接診3,000多名病患，13日在家中猝死。（圖，非當事人／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

湖北省仙桃市三伏潭鎮衛生院的醫生劉文雄13日在家中猝死，據悉，自疫情爆發以來，身在第一線的他，一個月就接診了3,000多名病患，如今過世身亡，被認定「不屬於工傷」，引起爭議。目前，家屬已決定申請行政復議。

據《新京報》報導，劉文雄的兒子透露，父親2017年開始患上心髒病，有時會胸口發悶，直到今年春節前，時常出現胸痛症狀。他提到，自新冠肺炎疫情爆發以來，作為內科醫生的父親內就一直在一線接診。

據《醫生每日就診量》統計表顯示，劉文雄在1月12日至2月12日之間，共接診3,181名病患。兒子表示，期間休息了2天，其中有一天是因為胸痛，所以去仙桃市第一人民醫院做檢查，「當時，心電圖、CT顯示都正常，但他回家後還是感到胸口痛」。

直到2月13日5時50分左右，劉文雄在家中突然發病暈厥。三伏潭衛生院相關人員在接到通報後，立刻趕到劉文雄家進行搶救，最後仍搶救無效身亡。

其後，據《居民死亡醫學證明（推斷）書》顯示，經診斷，劉文雄的死亡原因為「急性心肌梗塞」。由於劉文雄並非感染新冠肺炎，也未在規定的工作時間與地點死亡，仙桃市人社局20日發出《不予認定工傷決定書》，引起死者家屬不滿。

兒子表示，父親下班後，幾乎每天都有人打來電話找他問診，「不管是晚上10點還是早上6點都有，有時候甚至還沒起床，電話就過來了。」三伏潭鎮衛生院院長周懷林也表示，「劉文雄是一名非常優秀的內科醫生，醫德、醫術都不錯，在門診部的4個人裡，就他的接診量最大。」

▲1個月接診3000名病人！　湖北醫生家中猝死「未認定工傷」...家屬氣炸。（圖／翻攝微博:頭條新聞）

▲仙桃市人社局發出《不予認定工傷決定書》。（圖／翻攝微博）

另外，三伏潭鎮衛生院的副院長焦然解釋，疫情發生之後，醫院另設了一個發熱門診，門診部由4名醫生負責，他們也會把發熱的病人篩查出來給發熱門診。他提到，春節期間返鄉的人較多，醫生們工作量很大，病人都排隊等著，由於該院是基層醫院，病人晚上看病不方便，所以衛生院才會把醫生的電話提供給患者。

據大陸國家衛生健康委所發出的《關於因履行工作職責感染新型冠狀病毒肺炎的醫護及相關工作人員有關保障問題的通知》中規定，在新型冠狀病毒肺炎預防和救治工作中，醫護及相關工作人員因履行工作職責，感染新型冠狀病毒肺炎或因感染新型冠狀病毒肺炎死亡的，應認定為工傷，依法享受工傷保險待遇。

雖然劉文雄屬於一線醫護工作人員，但並不屬於「感染新型冠狀病毒肺炎而死亡」。不過，劉文雄的家屬目前已決定申請行政復議。

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